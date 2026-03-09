Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

La nadadora de aguas abiertas del Club Unión, entrena para disputar el circuito mundial de la disciplina y busca apoyo económico para representar al país

Con apenas 18 años , la nadadora de aguas abiertas Sofía Garcés , quien entrena en el Club Atlético Unión , atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. La joven se prepara para competir en el circuito mundial de aguas abiertas , que comenzará en Egipto , y que reunirá a algunas de las mejores nadadoras del planeta.

Durante una entrevista en el programa Mañana UNO , la deportista contó que su principal objetivo en los próximos meses será participar del World Cup de aguas abiertas , un circuito internacional compuesto por cuatro etapas. “ La primera etapa es en Egipto , después vienen Italia, España y Portugal . Son competencias muy importantes porque suman para el ranking mundial ”, explicó la nadadora.

Garcés podrá competir tanto en la categoría absoluta como en la categoría junior, lo que representa una oportunidad clave para sumar experiencia internacional y posicionarse dentro del circuito. Para llegar en condiciones a estas competencias, su preparación es intensa y exige una rutina diaria de alto rendimiento. “Estoy entrenando diez turnos de agua por semana, más tres sesiones de gimnasio, trabajo con psicóloga y nutricionista. Todo está enfocado en llegar bien preparada a estas carreras”, detalló.

Cómo es la preparación de una nadadora de aguas abiertas

La disciplina de aguas abiertas presenta desafíos muy diferentes a los de la natación en piscina. Mientras en la pileta el entorno es controlado, en ríos o mares las condiciones cambian constantemente. “En la pileta cada nadador tiene su carril y el tiempo es lo principal. En aguas abiertas influyen muchos factores externos: el clima, las corrientes, el oleaje o cómo está armado el circuito”, explicó Garcés.

Las competencias suelen reunir a decenas de nadadoras largando al mismo tiempo, lo que obliga a desarrollar estrategias específicas. “Muchas veces no gana la que está más entrenada, sino la que plantea mejor la carrera. La estrategia y la cabeza son fundamentales”, agregó.

La preparación de la nadadora exige jornadas muy intensas. Su día comienza antes del amanecer y combina entrenamientos en agua con trabajo físico. “Me levanto a las cinco de la mañana, desayuno y a las 5.45 ya estoy en el club para el primer turno en la pileta. Nadamos hasta las ocho, después voy al gimnasio y por la tarde tengo otro turno de agua de tres a cinco o cinco y media”, relató. Este esquema se repite de lunes a sábado, con el objetivo de desarrollar principalmente la resistencia, una cualidad fundamental para carreras de larga distancia.

De Entre Ríos al alto rendimiento en Unión

La historia de Garcés con la natación comenzó en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, donde creció cerca del río. “Empecé a nadar porque mi mamá quería que aprendiera a defenderme en el agua. Después me federaron cuando tenía 7 u 8 años y empecé a competir”, recordó.

Con el paso del tiempo fue sumando distancias en aguas abiertas: primero dos kilómetros, luego tres, hasta llegar a las competencias de diez kilómetros. “La primera vez que competí con la selección fue a los 12 años. Ahí sentí que realmente me enamoré del deporte”, contó. Desde 2024 entrena en el Club Unión, donde encontró un entorno que le permitió potenciar su desarrollo.

Competir depende de un Alias: sofiagarces.arg

Uno de los principales obstáculos para participar en el circuito mundial es el financiamiento del viaje, ya que este tipo de competencias no cuentan con cobertura estatal. “Hoy en día los viajes se financian de manera privada, no solo en natación sino en muchos deportes. Por eso estoy buscando empresas o sponsors que quieran acompañarme”, explicó la nadadora.

Para quienes deseen colaborar, Garcés habilitó un alias de transferencia: sofiagarces.arg. Represento a Unión... "Pero cuando voy a competir afuera también represento a la Argentina, así que cualquier ayuda suma muchísimo”, señaló la jóven deportista que se encuentra esperanzada y con confianza.