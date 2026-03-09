La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

Unión se prepara para afrontar un desafío exigente cuando visite este martes, desde las 19.45, a Independiente, con la meta de sostener la racha

Unión se prepara para afrontar un desafío exigente cuando visite este martes, desde las 19.45, a Independiente en el estadio Libertadores de América por una nueva jornada de la zona A del Apertura . El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

Más allá de la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares, el Rojiblanco tendrá otro objetivo importante en Avellaneda: sostener el buen momento que atraviesa.

La racha que quiere cuidar Unión en Avellaneda

El conjunto que conduce Leonardo Madelón acumula cuatro partidos sin derrotas, con tres victorias (en fila) y un empate. Ese rendimiento le permitió acomodarse en la tabla y recuperar confianza en una etapa clave del campeonato.

Unión festejo Unión lleva su invicto de cuatro partidos ante Independiente.

Por eso, el choque ante el Rojo aparece como una prueba de carácter. Unión intentará llevar a un escenario siempre complicado la solidez que mostró en sus últimas presentaciones y, al mismo tiempo, mantener el impulso que lo mantiene expectante en la zona.

Para Madelón, el desafío pasa por trasladar ese momento positivo también fuera de Santa Fe. Si logra sumar en Avellaneda, el Tate no solo seguirá en carrera en el torneo, sino que además reforzará una racha que empieza a marcar el pulso de su campaña.