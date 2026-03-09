Uno Santa Fe | Unión | Unión

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

Unión se prepara para afrontar un desafío exigente cuando visite este martes, desde las 19.45, a Independiente, con la meta de sostener la racha

9 de marzo 2026 · 16:52hs
La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

Unión se prepara para afrontar un desafío exigente cuando visite este martes, desde las 19.45, a Independiente en el estadio Libertadores de América por una nueva jornada de la zona A del Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

• LEER MÁS: Una pieza clave de Unión jugará al límite ante Independiente

Más allá de la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares, el Rojiblanco tendrá otro objetivo importante en Avellaneda: sostener el buen momento que atraviesa.

• LEER MÁS: Unión visitará a Independiente siendo uno de los más implacables de la zona A

La racha que quiere cuidar Unión en Avellaneda

El conjunto que conduce Leonardo Madelón acumula cuatro partidos sin derrotas, con tres victorias (en fila) y un empate. Ese rendimiento le permitió acomodarse en la tabla y recuperar confianza en una etapa clave del campeonato.

Unión festejo
Uni&oacute;n lleva su invicto de cuatro partidos ante Independiente.

Unión lleva su invicto de cuatro partidos ante Independiente.

Por eso, el choque ante el Rojo aparece como una prueba de carácter. Unión intentará llevar a un escenario siempre complicado la solidez que mostró en sus últimas presentaciones y, al mismo tiempo, mantener el impulso que lo mantiene expectante en la zona.

• LEER MÁS: Unión prepara la visita a Independiente con posibles cambios en la lista de concentrados

Para Madelón, el desafío pasa por trasladar ese momento positivo también fuera de Santa Fe. Si logra sumar en Avellaneda, el Tate no solo seguirá en carrera en el torneo, sino que además reforzará una racha que empieza a marcar el pulso de su campaña.

Unión Independiente Apertura
