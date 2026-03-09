Uno Santa Fe | Policiales | investigación

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en una investigación por ciberacoso en la que fueron filmadas menores con connotaciones sexuales

El allanamiento fue realizado en calle San Martín al 600, donde funciona el supermercado Popular y la vivienda de un matrimonio chino. Secuestraron gran cantidad de equipos electrónicos, desde un teléfono celular, pasando por notebooks, pendrive, una cámara fotográfica y computadoras con varios CPU.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de marzo 2026 · 17:05hs
Helvecia: secuestran equipos electrónicos en una investigación por ciberacoso en la que fueron filmadas menores con connotaciones sexuales

Este fin de semana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron un allanamiento en una vivienda de calle San Martín al 600 de la ciudad de Helvecia, departamento Garay, como consecuencia del avance en la investigación por la filmación de menores de entre 8 y 16 años que tendría connotaciones sexuales y que luego fueron subidas a la red social TikTok.

Durante la ejecución del procedimiento, con presencia de testigos, estuvieron presentes sus moradores W. J. y W. Z., y fueron secuestrados equipos informáticos que podrían convertirse en elementos probatorios de los delitos investigados.

e5579e53-4e9f-42cb-88db-ae1da1947c45

Secuestro de electrónicos

Durante la requisa realizada en el interior del inmueble de calle San Martín al 600 fueron incautados, en presencia de testigos, un teléfono celular marca Samsung, un porta DVD con 16 CD, cinco CPU de computadoras, seis pendrive, una notebook marca Lenovo, una computadora marca HP All in One, una cámara fotográfica Sony y un powerbank.

9b2d3e65-8662-488b-9ef1-a6728beaccd1

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre el allanamiento realizado, junto con todos los elementos secuestrados, a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y desde allí se comunicó la situación a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Haeffeli, quien ordenó que todo el material incautado permanezca bajo cadena de custodia hasta su envío para la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

investigación menores Helvecia
