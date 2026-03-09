Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

El equipo de Gustavo Quinteros llega con confianza al duelo ante Unión, con 13 puntos y buen rendimiento como local, busca pelear arriba en la tabla.

Independiente afrontará este martes un compromiso clave cuando reciba a Unión por la fecha 10 del Torneo . El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros llega con expectativas renovadas tras su última victoria y buscará sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

El Rojo tuvo un arranque competitivo en el Torneo Apertura y actualmente acumula 13 puntos , producto de tres victorias, cuatro empates y una derrota en las primeras jornadas del campeonato. Ese rendimiento le permitió ubicarse cuarto en la Zona A , a cinco unidades del líder Vélez , por lo que un triunfo ante Unión podría acercarlo aún más a la pelea por la cima. En la última fecha, el conjunto de Avellaneda logró un triunfo que fortaleció su confianza: superó a Central Córdoba de Santiago del Estero , resultado que le permitió consolidarse dentro de los puestos de clasificación.

La fortaleza del Rey de Copas en Avellaneda

Uno de los factores que explican el buen presente del equipo de Quinteros es su rendimiento como local. En el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente disputó cuatro encuentros y consiguió dos victorias y dos empates. Ese registro le permitió obtener el 67% de los puntos posibles en su cancha, un indicador que refuerza la idea de un equipo sólido cuando juega ante su público.

Gabriel Ávalos, una de las cartas ofensivas del Rojo

En el plano individual, uno de los nombres destacados en este inicio de torneo es el del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo. El atacante acumula cuatro goles en el campeonato, cifra que lo posiciona entre los máximos goleadores del Torneo Apertura y lo convierte en una pieza clave dentro del sistema ofensivo de Independiente.Su presencia en el área rival será uno de los principales recursos del equipo de Quinteros para intentar vulnerar la defensa del conjunto santafesino.

Un duelo directo en la parte alta de la Zona A

El partido también tendrá un componente especial desde lo competitivo, ya que Unión llega ubicado tercero en la Zona A con 14 puntos, apenas uno por encima de Independiente. El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un momento positivo y acumula tres victorias consecutivas en el campeonato: superó a Aldosivi, Sarmiento e Instituto de Córdoba. Por ese motivo, el choque en Avellaneda enfrentará a dos equipos que protagonizan un sólido inicio de torneo y que buscan consolidarse entre los principales candidatos de su zona.

El historial reciente muestra una leve ventaja para el conjunto de Avellaneda. En los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, Independiente se quedó con tres triunfos, mientras que Unión logró imponerse en una oportunidad. Aunque cada partido tiene su propia historia, ese antecedente marca que el Rojo suele sentirse cómodo ante el conjunto santafesino en los cruces más recientes.

Datos del partido:

El encuentro se disputará este martes desde las 19:45 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro designado será Andrés Merlos, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR. El partido podrá verse a través de TNT Sports Premium.