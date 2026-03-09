Uno Santa Fe | Ovación | San Pablo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

El argentino Hernán Crespo dejó de ser el entrenador de San Pablo luego de que la dirigencia decidiera rescindir su contrato

9 de marzo 2026 · 16:40hs
San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

El argentino Hernán Crespo dejó de ser el entrenador de San Pablo luego de que la dirigencia decidiera rescindir su contrato este lunes. La determinación se tomó tras una reunión en el centro de entrenamiento de Barra Funda y el argentino ya no estará en el banco en el próximo compromiso del equipo frente a Chapecoense por el Brasileirao.

En un comunicado oficial publicado en las redes sociales del club, la institución confirmó que junto a Crespo también abandonan el club sus colaboradores Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

Desde el club no se dieron detalles sobre los motivos de la decisión, aunque trascendió que existían diferencias entre el cuerpo técnico y algunos integrantes del plantel.

El exdelantero transitaba su segunda etapa en el club paulista. Había regresado al Morumbi en julio de 2025 para reemplazar a Luis Zubeldía y desde entonces dirigió 46 partidos, con un balance de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

Si se contabilizan sus dos ciclos al frente del equipo, Crespo alcanzó un total de 99 encuentros dirigidos, con 45 triunfos, 26 empates y 28 caídas. Su principal logro fue el Campeonato Paulista obtenido en 2021, título con el que San Pablo cortó una larga sequía de conquistas.

El comunicado de San Pablo

image
San Pablo Hernán Crespo contrato
Noticias relacionadas
arranca la accion en el torneo apertura de la asb

Arranca la acción en el torneo Apertura de la ASB

boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas mas

Boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas más

toto wolff busca ser accionista de alpine, el equipo donde corre franco colapinto

Toto Wolff busca ser accionista de Alpine, el equipo donde corre Franco Colapinto

union toma nota: ¿vuelven los partidos de primera gratis?

Unión toma nota: ¿vuelven los partidos de Primera gratis?

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe