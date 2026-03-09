El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

La definición sobre la sede del duelo entre Argentina y España en la Finalissima se resolverá en una cumbre entre Conmebol y UEFA

La organización de la próxima Finalissima entró en un momento decisivo. El partido que deben disputar Selección Argentina y España todavía no tiene garantizada su sede y en las próximas horas podría definirse si se mantiene el plan original o si habrá un cambio de escenario.

El encuentro estaba programado para jugarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Doha. Sin embargo, la tensión generada por el conflicto bélico en Medio Oriente alteró el panorama y obligó a las autoridades del fútbol internacional a revisar la situación.

Desde Qatar buscan sostener la sede. El país realizó una fuerte inversión para albergar el evento y pretende que el partido se dispute allí como estaba previsto. Incluso tras la reanudación de las actividades deportivas en su territorio, el gobierno qatarí continúa presionando para no perder la organización.

Pero apareció un obstáculo difícil de sortear: la postura del plantel español. A través de su sindicato, los futbolistas expresaron su rechazo a jugar en lo que consideran una zona cercana a un conflicto armado, lo que generó una fuerte discusión entre las federaciones.

La resolución quedará en manos de una reunión clave entre UEFA y CONMEBOL prevista para este martes. Allí se tomará la decisión definitiva sobre el partido. El margen de maniobra es reducido. En el calendario internacional no hay espacio para reprogramarlo más adelante, por lo que las opciones son concretas: mantener la fecha del 27 de marzo en Lusail o trasladar el evento a Europa.

Un estadio que asoma para la Finalissima si no es en Qatar

Si finalmente se opta por cambiar la sede, la ciudad que tomó fuerza en las últimas horas es Lisboa. Según informó el medio español RNE Deportes, el escenario elegido sería el Estádio da Luz, casa del Benfica y con capacidad para cerca de 68.000 espectadores.

Otras alternativas fueron descartándose con el correr de las horas. El Wembley Stadium, donde se jugó la edición anterior ante Selección de Italia, quedó prácticamente fuera de carrera porque ese mismo día Selección de Inglaterra enfrentará a Selección de Uruguay en un amistoso con entradas ya agotadas. También se descartó el Hard Rock Stadium de Miami, ya que en esa fecha será sede del ATP Masters 1000 de Miami de tenis.

Con este panorama, la Finalissima se encuentra en una cuenta regresiva. La decisión final se conocería una vez que finalice la reunión entre las autoridades del fútbol sudamericano y europeo. Hasta entonces, el partido entre Argentina y España sigue sin estadio confirmado.