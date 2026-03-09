El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Ezequiel Medrán se atrevió a hablar del gran objetivo que persigue Colón en el Torneo de la Primera Nacional y dijo: "Es el desafío más grande de mi carrera".

Para Ezequiel Medrán, dirigir a Colón representa mucho más que un nuevo trabajo. Es, según sus propias palabras, el mayor desafío de su carrera como director técnico. En medio de un proceso de reconstrucción deportiva e institucional, el entrenador asume el reto con convicción y con la idea de construir un proyecto competitivo en la Primera Nacional.

“¿Es el mayor desafío de mi carrera? Sí, no tengo duda”, reconoció el DT al analizar el presente sabalero, en diálogo con En el Área (Canal 9 Litoral). Para Medrán, el peso de la historia reciente del club también influye en la dimensión del reto. “La historia que tiene Colón en el fútbol profesional reciente es muy grande y eso hace que el desafío sea más que interesante”, explicó.

El entrenador recordó que su llegada se produjo en un momento muy complejo para la institución. En aquel entonces, el equipo atravesaba una situación deportiva delicada y peleaba por evitar el descenso. “La situación era realmente compleja cuando llegué. Fue todo muy cuesta arriba”, admitió.

Sin embargo, el técnico remarcó que esa etapa también sirvió como aprendizaje para encarar el presente con otra perspectiva. Hoy, con una nueva comisión directiva y un plantel ampliamente renovado, el club busca iniciar una etapa distinta.

Ezequiel Medrán Ezequiel Medrán se mostró muy compenetrado con el objetivo que tiene Colón. Prensa Colón

“Hoy hay una historia nueva. Empezamos a construir nuestra historia del 2026 junto con una nueva comisión directiva y un plantel extremadamente renovado”, expresó.

La decisión de dirigir a Colón

Medrán también reveló que su llegada al Sabalero no fue producto de una casualidad. De hecho, tenía la posibilidad concreta de continuar su carrera en el exterior, pero eligió asumir el desafío en Santa Fe.

“Tenía la oportunidad de dirigir en el extranjero, en primera división, pero la decisión fue venir a Colón. Yo quería venir a dirigir a Colón”, confesó.

Ese convencimiento, según explicó, está ligado a la magnitud de la institución y al ambiente que se vive alrededor del club.

“Uno quiere disfrutar esto, competir en un club grande, con un estadio lleno y con esa adrenalina que se siente cuando jugás en un lugar así”, remarcó.

La presión y la ilusión del mundo Colón

Consciente de las exigencias que implica dirigir a un club con tanta convocatoria, Medrán explicó que la clave para sostener el equilibrio está en el trabajo cotidiano.

“Uno donde mantiene la calma es en el trabajo, en el día a día. Esa ansiedad que hay afuera es difícil manejarla, pero hacia adentro sí”, señaló.

El entrenador también valoró el acompañamiento de los hinchas y la energía que percibe en el entorno del club. “El hincha se acerca con muy buena predisposición, está ilusionado. Y eso para nosotros implica una gran responsabilidad”, afirmó.

En ese contexto, el objetivo colectivo es claro: devolver al club al lugar que considera propio. “El sueño que tenemos todos es llevar a Colón nuevamente a Primera”, aseguró.

Para Medrán, el camino hacia esa meta será largo, pero cree que el grupo está preparado para transitarlo. “El camino es largo y lo tenemos que disfrutar, sufrir y vivir junto con el hincha. No tengo dudas de que la recompensa puede ser grande”, concluyó.