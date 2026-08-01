Caja en USDT o en pesos: qué cambia desde Rosario

Un casino bitcoin, visto desde Rosario o desde Santa Fe capital, no es un dominio .bet.ar: es una caja que mueve valor on-chain. El DNI entra igual. El cobro, no. Pesos al CBU y USDT a una wallet son dos rieles. Mezclarlos es el error que traba el ticket. El sufijo se lee en la barra. La red cripto, si está, se lee en depósito. Agosto no cambia esa mecánica.

Esta nota actualiza el recorte de cinco sitios del listado de casinos online argentina 2026 de El Destape y los lee en esa clave. 20Bet abre. No es un ranking de Bplay ni de las salas de Rosario. Agosto 2026.

Cinco cajas, dos rieles

20Bet — un saldo para fútbol y lobby; cobro corto en la prueba en pesos

— un saldo para fútbol y lobby; cobro corto en la prueba en pesos MegaPari — extra con algunas billeteras; el plástico seco a veces no entra

— extra con algunas billeteras; el plástico seco a veces no entra National Casino — demo sin abrir caja

— demo sin abrir caja JugaBet — cashback a saldo, no al CBU

— cashback a saldo, no al CBU 1RedBet — lobby en el navegador, sin app

En el recorte la caja que medimos es en pesos. El riel cripto, si el operador lo muestra, se verifica en la misma pantalla de depósito: red, comisión y a qué wallet sale el cobro. No se asume por el titular.

Ningún dominio .bet.ar en este recorte

El marcador se lee en la barra de direcciones: el sufijo .bet.ar. Lo comprobás vos. En el SERP nacional aparecen URLs con ese corte. Este recorte no: 20Bet, MegaPari, National Casino, JugaBet y 1RedBet operan en .com, con licencia de otro país. El DNI entra igual. El cobro, si sale, va a CBU o a una wallet.

El código postal de Rosario no cambia el TLD. Cambia el banco o la billetera cuando el riel es en pesos. El emisor puede cortar el rubro de apuestas. Eso es política del plástico, no un cambio de dominio.

En Rafaela o en Venado Tuerto no hay una ventanilla municipal para un retiro USDT trabado. El reclamo, si el operador es .com, va al soporte y al comprobante. Un casino crypto se verifica igual: red, comisión y a qué dirección sale el cobro. Si la caja no lista cripto, no se inventa.

USDT y el peso: dos cajas

Quien busca un casino bitcoin suele querer dos cosas a la vez: depositar en crypto y vivir en pesos. En la práctica son dos movimientos. El USDT (o BTC) entra a una dirección de red. El CBU cobra pesos. Nadie “te deposita el USDT en el Santander”.

Si la caja lista TRC-20, ERC-20 o Bitcoin, copiá la red que muestra el sitio. Una red equivocada quema el envío. El monto en dólares estables no es el que llega al CBU: hay spread, red y, si pasás por un exchange, otro KYC. El tiempo on-chain se mide en confirmaciones. El tiempo al CBU, en horas hábiles y en el KYC del operador.

Desde Santa Fe capital un CBU de un banco local puede acreditar de noche. Una wallet en TRC-20 no mira el horario bancario. Por eso el “retiro instantáneo” de un titular cripto y el cobro a CBU del recorte no se comparan en la misma columna.

Retirar USDT no saltea el documento. El primer cobro, cripto o pesos, suele pedir foto de DNI. La wallet tiene que ser tuya. Mandar a la dirección de un tercero es el atajo que después no hay quién reclame.

En este recorte priorizamos el cobro a CBU o CVU a tu nombre, porque es el riel que un jugador de Rosario usa el lunes. El riel cripto se anota cuando está a la vista en caja, con red y mínimo. Si no está, no se inventa.

Cómo evaluamos

Alta, depósito en ARS, una sesión y un cobro a la misma titularidad. Anotamos piso, horas hasta el cobro, si el crédito de bono cae a saldo y si la caja lista un riel crypto. No puntuamos el titular. El rollover típico del grupo es 30x sobre el bono: $100.000 ARS de crédito piden $3.000.000 ARS apostados, si la base aplica así. Un listado de casino crypto que no distinga on-chain de CBU no sirve desde Santa Fe. Enlaces comerciales (afiliados) solo arriba. Verificá los términos vigentes.

Comparativa de caja

Operador Riel cripto Cobro (prueba) 20Bet No listado ~22 min MegaPari No listado ~19 h National Casino No listado 24–48 h JugaBet No listado ~24 h 1RedBet No listado ~22 h

El cobro de la prueba salió a CBU o CVU, no de vuelta al plástico. En caja, en este recorte, no vimos red cripto listada: por eso la columna dice No listado, no “En caja”. Si el objetivo es un retiro chico, depositá sin promo. Si el objetivo es USDT, leé la red en la pantalla de depósito antes de copiar la dirección.

Los operadores

20Bet: un saldo, cobro corto en pesos

Mercado Pago tildado en la caja de 20Bet, vista de app.

App nativa y un solo saldo para Primera y lobby: no pasás fichas en el entretiempo. Bienvenida del recorte: 100% hasta $100.000 ARS + 120 giros. Si no vas a girar el volumen, rechazá la promo en el alta. Licencia de otro país. El CBU coincide con el DNI. Si una prepaga corta el débito, la misma caja suele dejar transferencia.

El cobro de prueba fue el más corto del grupo. Eso no es una confirmación de bloque. Es un riel en pesos. El riel cripto, si aparece, se mira aparte: red, mínimo y si el cobro sale a wallet o solo a CBU.

Dato En la prueba Bienvenida 100% hasta $100.000 ARS + 120 giros Rollover 30x el bono App Nativa, un saldo

Fútbol y lobby

Conviven. No convierten al sitio en un .bet.ar. El soporte, si el ticket se traba un lunes, pide el comprobante del depósito, no un cambio de dominio.

MegaPari: extra de billetera, no cadena

Monto de carga en pesos en la caja de MegaPari.

Algunas promos suman extra con billeteras listadas; la tarjeta seca puede no entrar. El paquete grande va por tramos. Licencia Anjouan. Piso $300 ARS. Si el plástico corta, cambiá de riel el mismo día, no tres débitos iguales. El primer cobro pide foto de DNI aunque el depósito haya pasado al toque. En caja se mira si hay red cripto: si no aparece, no se asume. El cobro de prueba salió en pesos, no a wallet.

Riel Qué pesa Billetera listada Puede haber extra Tarjeta seca A veces queda afuera Piso $300 ARS

El plástico seco

El extra no es un depósito en BTC. Es un casillero de promo en pesos. Desde Venado Tuerto el banco puede ser otro que en Rosario; el reglamento no se reescribe por el código postal.

National Casino: demo antes de elegir riel

Catálogo abierto en demo, sin depósito, en National Casino.

Más de 3.000 slots en demo sin abrir caja. El demo no es cripto ni un .bet.ar: es prueba de volatilidad. Sin app; el 3-D Secure cierra en el navegador. KYC al primer cobro. Retiro de prueba 24 a 48 horas, el más lento del recorte. Sirve para ver el juego antes de elegir riel: pesos o, si la caja lo lista, una red. El DNI entra después, no en el demo.

Antes de depositar Después Demo casi completo Match si lo aceptás Sin DNI KYC al cobro Sin app 24–48 h de cobro

Probar sin on-chain

Si lo que buscás es ver el slot, el demo alcanza. Si lo que buscás es USDT, este recorte no lo demostró: la caja medida fue en pesos.

JugaBet: cashback a saldo

Crupier en mesa en vivo en JugaBet.

El cashback cae a saldo de casino. Para sacarlo pasás por caja, con el mismo KYC. No es una wallet ni un envío USDT. Torneos y vivo; en 4G el vivo come datos. Bienvenida y cashback muchas veces no se acumulan. Si el emisor corta, el cashback no se mueve hasta que cierre el depósito. El CBU del cobro tiene que coincidir con el DNI del alta.

Promo Dónde cae Bienvenida 100% + 50 giros, hasta $150.000 ARS Cashback Saldo de juego, no CBU Vivo Más de 100 mesas, sin app

El vivo en 4G

Una mesa con crupier no paga en satoshis. Paga, cuando paga, al CBU. Desde la costanera de Santa Fe el stream pesa más que el titular.

1RedBet: navegador, mismo CBU

Buscador del lobby en 1RedBet, vista móvil.

Alta con DNI en Chrome o Safari. Sirve en un celular prestado. El cobro no vuelve a la prepaga. Guardá el comprobante: el soporte lo pide si el ticket se traba el lunes. Titular 100% hasta $200.000 ARS; el wagering es del mismo tipo. El buscador encuentra Book of Dead en segundos. El cobro de prueba, ~22 h.

Canal Detalle Alta Navegador, sin app Bienvenida 100% hasta $200.000 ARS Cobro ~22 h a CBU/CVU

Celular prestado

Sin app, la sesión vive en el navegador. El KYC sigue siendo foto de DNI. El código postal de Rafaela no entra en esa foto. La caja on-chain, si existe, se verifica en la pantalla de depósito, no en el buscador de slots.

Errores que se ven en Rosario

Copiar la dirección de BTC en una red de USDT, o al revés.

Creer que el USDT cae solo en el CBU.

Tomar “acepta pesos” por un dominio .bet.ar.

Aceptar el bono y enterarse del 30x al pedir el cobro.

Leer “crypto” en el titular y no abrir la pantalla de depósito.

Conclusión

Un casino bitcoin se lee por la caja: red, wallet y si el cobro es on-chain o en pesos. Estos cinco, en la prueba, cobraron a CBU y no mostraron riel cripto listado. Ninguno es .bet.ar. 20Bet gana el reloj en pesos; MegaPari, el piso; National, el demo; JugaBet, el cashback a saldo; 1RedBet, el navegador. Depositá el mínimo, completá KYC, pedí un cobro chico. Si lo que necesitás es el sufijo .bet.ar, mirá la barra: esa es otra conversación.

Preguntas frecuentes

¿Estos cinco son sitios .bet.ar?

No. El marcador se lee en la URL. Acá el corte es .com. El filtro es DNI y CBU a tu nombre.

¿El USDT llega al CBU?

No. Llega a una wallet. El CBU cobra pesos. Hay dos pasos, no uno.

¿Cerrar la cuenta en el operador apaga el .com?

El .com se cierra ahí y, si hace falta, en el banco o la billetera. No hay una ventanilla municipal que corte esa sesión.

¿Desde Rosario cambia la red?

La red on-chain no. El emisor de la tarjeta, sí.

Juego responsable

Riesgo de pérdida y de dependencia. Tope semanal. Solo +18. La línea de prevención de esta nota es la de Santa Fe.

APRECOD Santa Fe (orientación en dependencias, gratuito): 0800-268-5640; WhatsApp 341-540-7653; todos los días 8 a 24. Presencial: Av. Belgrano 950, Rosario; Av. Gdor. Freyre 2074, Santa Fe (lun–vie 8 a 14).

(orientación en dependencias, gratuito): 0800-268-5640; WhatsApp 341-540-7653; todos los días 8 a 24. Presencial: Av. Belgrano 950, Rosario; Av. Gdor. Freyre 2074, Santa Fe (lun–vie 8 a 14). Jugadores Anónimos Argentina: +54 9 11 4412-6745 (lun–vie 14:30–18:00, org.ar)

Contenido informativo con enlaces comerciales (afiliados) en el ranking inicial. Verificá los términos vigentes en cada operador. +18. Jugá responsablemente.