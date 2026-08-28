Desde la municipalidad definirán en los próximos días la empresa a cargo de los trabajos. Las obras coincidirán con el periodo de precipitaciones intensas previsto por el fenómeno de El Niño. Evalúan usar centros de evacuados durante los trabajos.

Barranquitas Sur: definen la empresa para elevar terrenos y sacar a las familias del reservorio ante la llegada de El Niño

Tal como informó UNO Santa Fe días atrás en exclusiva, la municipalidad de Santa Fe se encuentra en la etapa final del proceso licitatorio para ejecutar una obra de infraestructura urgente en barrio Barranquitas Sur para reubicar a 55 familias que viven con sus estructuras precarias dentro del reservorio ubicado a la vera de la autopsita Santa Fe-Rosario.

El proyecto contempla el alteo de dos hectáreas de terreno ubicadas a 200 metros al sur del asentamiento actual, con el objetivo de elevar la cota de suelo y construir viviendas destinadas al traslado de familias que hoy residen dentro de los reservorios pluviales de la zona oeste.

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Debido a que el plazo de ejecución es de 90 días corridos y los movimientos de suelo aún no comenzaron, los trabajos de elevación y edificación se desarrollarán en simultáneo con el desarrollo del fenómeno de El Niño, que proyecta precipitaciones superiores a la media histórica.

Frente a este escenario, fuentes municipales confirmaron que, de ser necesario, los vecinos afectados serán trasladados de forma provisoria a centros de evacuados mientras se completan las soluciones habitacionales definitivas.

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Asentamientos ubicados en las zonas de reservorio

La problemática dominial e hídrica de los asentamientos ubicados en las zonas de reservorio representa uno de los mayores desafíos urbanos para la capital santafesina. La ocupación de estos terrenos bajos, diseñados técnicamente para recibir y acumular el escurrimiento pluvial de diversos barrios antes de su bombeo hacia el río Salado, expone a las familias a un riesgo recurrente de anegamientos ante tormentas de fuerte intensidad.

A su vez, la intervención integral sobre la cuenca del reservorio busca recuperar la capacidad operativa del sistema de drenaje urbano en la zona oeste. Al retirar los asentamientos precarios del área de reservorio y rectificar los canales de conducción, la ciudad recupera metros cúbicos clave de almacenamiento hídrico, mitigando el impacto de las lluvias en toda la red de drenaje de los barrios linderos.

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Adjudicación inminente y alcance de los trabajos

El dictamen de la comisión evaluadora se conocerá durante los próximos días, una vez concluidos los trámites administrativos vinculados al Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia.

El proyecto licitado abarca las siguientes intervenciones hídricas y urbanísticas:

Saneamiento del reservorio: limpieza general, profundización del cuenco acumulador y rectificación de los canales a cielo abierto para optimizar el escurrimiento.

Alteo de terrenos: elevación de la cota de nivel en dos hectáreas destinadas a la posterior edificación de las unidades habitacionales.

Presupuesto y ofertas: la licitación (abierta el pasado 27 de julio con un presupuesto oficial de $291.015.480) contó con cinco cotizaciones: BLS Construcciones ($224,8 millones), Alamco S.A. ($258,8 millones), Automat ($260,3 millones), Máximo Montaño ($266,4 millones) y Pirámide Constructora S.A. ($298,4 millones).

Confirmaron que 1.300 familias viven fuera de los anillos de defensas y alistan refugios

Uno de los puntos centrales del plan de contingencia, en el marco de la emergencia hídrica declarada para la ciudad de Santa Fe, tiene que ver con la asistencia a las familias que residen en zonas bajas y fuera de la línea de contención, particularmente en sectores vinculados al valle de inundación de la laguna Setúbal.

Días atrás, desde el Ejecutivo local confirmaron que cuentan con un relevamiento y un mapeo de la población vulnerable, aclarando que se trata de una situación dinámica. "Hay cerca de 1.300 familias fuera y tenemos un número importante dentro de las defensas", explicaron.

Ante un eventual evento de inundación, el funcionario indicó que las familias recibirán la asistencia correspondiente y que ya existen más de 20 refugios conveniados, además de centros de evacuados previstos dentro del plan de contingencia.