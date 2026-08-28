A 15 años de un clásico inolvidable: el triunfo de Unión que hizo historia

El 28 de agosto de 2011, el Unión de Frank Darío Kudelka derrotó 2-0 a Colón en el Brigadier López y volvió a festejar como visitante después de 22 años.

Este viernes se cumplen 15 años de una de las victorias más recordadas de Unión en el clásico santafesino. El 28 de agosto de 2011, pocos meses después de regresar a Primera División, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka se impuso 2-0 ante Colón en el Brigadier López.

El partido correspondía a la cuarta fecha del Torneo Apertura y significaba el regreso del clásico santafesino después de ocho años sin enfrentamientos, debido a la permanencia de Unión en la Primera Nacional.

El contexto favorecía al Sabalero. Colón había comenzado el campeonato con dos triunfos y un empate, mientras que Unión apenas había conseguido dos puntos producto de sus empates ante Argentinos Juniors y Belgrano, además de una derrota frente a Boca.

Pero dentro de la cancha ocurrió algo completamente diferente.

Un primer tiempo perfecto para Unión en el clásico

Unión fue ampliamente superior y rápidamente tomó el control del partido. La diferencia quedó plasmada en el marcador durante la primera mitad.

Paulo Rosales abrió la cuenta y, poco después, Fausto Montero marcó el segundo para desatar el festejo de la multitud rojiblanca.

El 2-0 terminó siendo definitivo y le permitió al Tatengue conseguir una victoria que trascendió los tres puntos.

El fin de una racha de 22 años

Aquel triunfo tuvo un significado especial por el tiempo que había pasado desde la última victoria de Unión como visitante ante Colón.

El Tatengue llevaba 22 años sin ganar en la cancha de su clásico rival. La última vez había sido el 22 de julio de 1989, en la primera final por el ascenso.

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Pero había otra racha que también llegaba a su fin: Unión llevaba 12 años sin derrotar a Colón, ya que el último triunfo había sido en el Torneo Apertura 1999, cuando se impuso 2-0 como local con goles de Andrés Silvera y Lautaro Trullet.

Por eso, aquel 28 de agosto de 2011 quedó grabado en la memoria tatengue. Unión volvía a Primera y, en apenas cuatro fechas, se daba el gusto de ganar el clásico como visitante después de más de dos décadas.

SÍNTESIS DEL PARTIDO COLÓN VS UNIÓN

Colón 0: Diego Pozo; Julio Barraza, Salustiano Candia, Ronald Raldes, Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Sebastián Prediger, Adrián Bastía, Tomás Costa; Leandro González y Esteban Fuertes. DT: Mario Sciacqua.

Unión 2: Enrique Bologna; Renzo Vera, Juan Pablo Avendaño, Rodrigo Erramuspe, Juan Pablo Cárdenas; Fausto Montero, Nicolás Bruna, Marcelo Sarmiento, Jorge Velázquez; Paulo Rosales y Jerónimo Barrales. DT: Frank Kudelka.

Goles: PT 8' Paulo Rosales (U) y 17' Fausto Montero (U).

Cambios: ST 0' Federico Higuaín x Prediger (C), 16' Germán Lessman x Bastía (C), 21' Juan Pablo Pereyra x Rosales (U), 30' Ronald Quinteros x Montero (U), 44' Matías Quiroga x Barrales (U).

Amonestados: Raldes y Barraza (C), Sarmiento, Montero y Barrales (U).

Expulsados: ST 36' Moreno y Fabianesi (C).

Árbitro: Héctor Baldassi.

Estadio: Brigadier López.