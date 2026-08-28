El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

Alan Bonansea y Leandro Garate volverán a compartir el ataque de Colón ante Racing de Córdoba. Iván Delfino los mantiene pese a la baja efectividad de ambos.

Iván Delfino parece tener una fórmula definida para el ataque de Colón en este momento de la temporada. El entrenador volvería a apostar por Alan Bonansea y Leandro Garate como doble nueve para visitar este domingo a Racing de Córdoba, desde las 17, en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia.

LEER MÁS: Colón tiene en el radar a un mediocampista ofensivo que juega en Primera División

La dupla ya fue utilizada en la última presentación ante San Miguel, cuando el Sabalero consiguió una importante victoria por 2-1 como visitante. Ahora Delfino pretende darle continuidad a una sociedad que, hasta el momento, no logró traducirse en una cantidad importante de goles.

LPF Play

Bonansea recién pudo ser tenido en cuenta frente a San Miguel y volverá a ocupar un lugar en la formación inicial. El delantero tuvo una participación decisiva en el segundo gol de Colón: cabeceó un centro que derivó en el rebote del arquero y posteriormente en el tanto de Federico Lértora para establecer el 2-0 parcial.

Además, durante el primer tiempo fue protagonista de una jugada polémica al recibir una falta dentro del área que pudo haber sido sancionada como penal, aunque el árbitro decidió no cobrarla.

Garate, con un solo gol en Colón

Del otro lado estará Garate, quien tampoco atraviesa un presente goleador. El atacante lleva un solo tanto desde su llegada a Colón, conseguido en el empate 1-1 frente a Acassuso como visitante.

Sus números en el campeonato reflejan una participación importante, pero con escasa incidencia en la red: disputó cinco partidos y acumula 326 minutos, con apenas un gol.

Bonansea, por su parte, suma dos goles en 22 partidos, con 1.903 minutos disputados en la Primera Nacional. Es decir, también presenta una efectividad que está lejos de lo que se espera de un delantero de referencia.

Buosi espera su oportunidad

La otra alternativa definida para el puesto de centrodelantero es Jerónimo Buosi. Si bien tuvo menos minutos que sus compañeros, forma parte de las opciones que Delfino tiene contempladas para el ataque.

Ante Racing de Córdoba, Buosi comenzaría nuevamente entre los suplentes y quedaría como una de las alternativas para modificar el esquema o refrescar la ofensiva durante el partido.

LEER MÁS: Colón aseguró la continuidad de Lucas Cuffia y extendió su contrato hasta diciembre de 2028

Por ahora, Delfino mantiene su decisión de jugar con dos delanteros de área. Bonansea y Garate tendrán otra oportunidad para demostrar que pueden conformar una dupla efectiva, aunque los números hasta el momento muestran que Colón necesita mucho más de sus atacantes.

El desafío será especialmente importante en Córdoba, donde el Sabalero buscará prolongar su buen momento y seguir acercándose a los puestos de privilegio de la Primera Nacional. Para eso, el doble nueve deberá empezar a responder también con goles.