Mostaza Merlo, cerca de volver a dirigir en un grande del país

Reinaldo Mostaza Merlo, exentrenador de Colón, reveló que mantuvo tres reuniones para hacerse cargo de las divisiones formativas de un grande del país.

Mostaza Merlo le dio un mensaje de esperanza a los hinchas de Colón en este momento particular.

Reinaldo “Mostaza” Merlo está cerca de regresar al fútbol argentino para hacerse cargo de todas las divisiones formativas de uno de los cinco grandes, luego de mantener tres reuniones con un dirigente de la institución.

El histórico entrenador confirmó que las conversaciones se encuentran avanzadas y que solamente resta un último encuentro para intentar cerrar su incorporación.

“Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas”, reveló Merlo al referirse a la posibilidad de volver a trabajar dentro del fútbol. “Me falta la última y ya está”, agregó sobre una negociación que podría terminar con su regreso después de más de cuatro años sin ocupar un cargo en una institución.

Mostaza evitó revelar públicamente cuál es el club interesado debido a que todavía falta completar la negociación. “Todavía no puedo decirlo por si no se concreta, espero que se dé”, explicó el entrenador, que dejó en claro que la propuesta pertenece a uno de los denominados cinco grandes del fútbol argentino.

El regreso de Mostaza Merlo

El eventual regreso, sin embargo, no sería para conducir al plantel profesional, sino para asumir un rol integral dentro del fútbol juvenil. Merlo tendría bajo su responsabilidad la conducción de las divisiones formativas, una función diferente a la que desarrolló durante la mayor parte de su extensa carrera como entrenador.

Su última experiencia como director técnico fue en Defensores Unidos de Zárate durante 2022, donde dirigió 14 encuentros antes de finalizar su ciclo en mayo de aquel año. Desde entonces permaneció alejado de los bancos de suplentes, aunque reiteradamente manifestó su intención de continuar vinculado al fútbol.

La trayectoria de Mostaza está especialmente identificada con Racing, donde consiguió uno de los títulos más recordados de la historia reciente del club. Condujo a la Academia al campeonato del Apertura 2001 y terminó con una sequía de 35 años sin títulos locales, logro que lo transformó en uno de los entrenadores más queridos por los hinchas de Avellaneda.

Merlo también desarrolló una extensa historia en River, primero como futbolista y posteriormente como entrenador, además de dirigir a clubes como Estudiantes de La Plata, Colón, Belgrano y Rosario Central. Ahora, lejos de la exposición de un plantel de Primera División, su experiencia podría ser utilizada para trabajar directamente en la formación de los juveniles de uno de los clubes más poderosos del país.