Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

El Mens sana visita este miércoles a la Fusión en Santiago del Estero con la chance de consagrarse campeón. Los santiagueños están obligados a ganar para estirar la definición y mantener vivo el sueño de la remontada.

Las Finales de la Liga Nacional de Básquet tendrán este miércoles un capítulo que puede ser decisivo. Desde las 21, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará a Quimsa en el estadio Ciudad de Santiago del Estero con la posibilidad de conquistar el título, mientras que el conjunto local intentará forzar un sexto juego y seguir aferrado a la ilusión.

La serie favorece al Mens sana por 3-1, luego de una campaña que lo tuvo como uno de los equipos más sólidos de la temporada. El elenco dirigido por Pablo Favarel golpeó primero en territorio santiagueño al quedarse con los dos encuentros iniciales por 82-73 y 80-79, y luego amplió la diferencia en Comodoro Rivadavia con un contundente 76-59.

Sin embargo, cuando parecía que la definición podía resolverse rápidamente, Quimsa reaccionó en el cuarto partido. La Fusión mostró carácter en un encuentro muy equilibrado y logró imponerse por 77-74 en tiempo suplementario para descontar en la serie y evitar la barrida.

Una oportunidad histórica para Gimnasia en la Liga Nacional

Gimnasia edificó su ventaja gracias a una defensa intensa y un funcionamiento colectivo que le permitió controlar gran parte de los partidos. Esa identidad fue una de las claves para colocarse a un paso de la consagración y quedar a una sola victoria de obtener la segunda Liga Nacional de su historia.

El equipo patagónico tendrá ahora una nueva oportunidad para cerrar la serie. La misión no será sencilla, ya que deberá hacerlo en un estadio donde Quimsa suele hacerse fuerte y ante un rival que llega revitalizado después de su triunfo en el cuarto punto.

Quimsa, obligado a responder

Del lado santiagueño, el panorama es claro: no hay margen de error. La Fusión necesita ganar para trasladar nuevamente la presión a Gimnasia y forzar el regreso de la serie a Comodoro Rivadavia.

El último triunfo alimentó la confianza del conjunto local, que mostró su mejor versión en el momento más delicado de la temporada. Ahora buscará repetir esa actuación para mantenerse con vida y seguir alimentando la esperanza de una remontada que sería histórica.

Los antecedentes no juegan a favor de Quimsa. En las finales disputadas al mejor de siete partidos, ningún equipo logró revertir una desventaja de 3-0. Los santiagueños ya dieron el primer paso al evitar el cierre anticipado, pero todavía necesitan encadenar tres victorias consecutivas para concretar una hazaña sin precedentes.

La tensión y las expectativas estarán puestas sobre el estadio Ciudad. Para Gimnasia puede ser la noche de la consagración. Para Quimsa, la oportunidad de demostrar que la serie todavía no está terminada.