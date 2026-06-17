La Reserva de Unión afrontará este miércoles una jornada decisiva en el Torneo Proyección. Desde las 15, el conjunto rojiblanco visitará a Instituto en el predio La Agustina, por la última fecha de la fase regular, con una misión tan clara como exigente: ganar y esperar una combinación de resultados que le permita clasificar a los cuartos de final.
Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final
El Tate visita a Instituto en Alta Córdoba con la obligación de sumar de a tres y seguir de cerca varios resultados para intentar meterse entre los ocho mejores de la Zona A.
El equipo santafesino llega a la definición con 26 puntos y comparte la séptima posición junto a Rosario Central y Talleres. Por delante aparecen Atlético Tucumán y Racing, ambos con 27 unidades, mientras que Argentinos Juniors y River lideran con 28.
La tabla muestra una definición apasionante, con siete equipos separados por apenas dos puntos y varios cruces directos que pueden modificar por completo el panorama.
Qué necesita Unión para clasificar
La primera condición para el Tate es innegociable: derrotar a Instituto en Córdoba. Con una victoria alcanzará los 29 puntos y quedará en una posición expectante para pelear por uno de los boletos a la próxima instancia.
Sin embargo, los tres puntos por sí solos no alcanzarán. Unión también dependerá de lo que ocurra en otras canchas y necesitará que al menos dos de estos cuatro rivales directos no logren ganar sus respectivos encuentros: Racing (27), Atlético Tucumán (27), Rosario Central (26) y Talleres (26).
Por eso, además de enfocarse en su compromiso ante la Gloria, el conjunto rojiblanco seguirá con atención lo que suceda en distintos escenarios del país.
Los partidos que seguirá de reojo
Uno de los encuentros más importantes será el que protagonizarán Atlético Tucumán y Gimnasia. A Unión le conviene que el Decano empate o pierda, ya que de esa manera quedaría con 27 o 28 puntos.
También observará lo que ocurra entre Rosario Central y Vélez. El Tate necesita que el Canalla no gane para evitar que llegue a 29 unidades.
Otro duelo clave será el cruce entre Talleres y Racing, dos rivales directos que se enfrentarán entre sí. El resultado ideal para Unión es un empate, ya que Racing alcanzaría 28 puntos y Talleres quedaría con 27. De esa manera, ambos permanecerían por debajo de los 29 que sumaría el equipo santafesino si vence a Instituto.
Además, aunque aparecen por encima en la tabla, Argentinos Juniors y River también estarán bajo observación. El Bicho visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Millonario jugará ante Banfield. Al Tate le favorece que ninguno de los dos consiga la victoria.
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En definitiva, la ecuación para Unión es sencilla en el papel, aunque compleja en la práctica: ganar en Alta Córdoba y esperar que Atlético Tucumán no derrote a Gimnasia, que Rosario Central no supere a Vélez y que Talleres y Racing repartan puntos.
Con el destino parcialmente en sus manos y parcialmente en otras canchas, la Reserva rojiblanca afrontará una tarde cargada de tensión, ilusión y calculadora, con el sueño intacto de meterse entre los ocho mejores de la competencia.
Fecha 18 de la Copa Proyección de Reserva
Lunes 15 de junio
Atlético de Rafaela 0 – Deportivo Riestra 0 (Zona B) – Predio
Árbitro: Joaquín García Casas
Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Mateo Cueto
Miércoles 17 de junio
15.00 Instituto – Unión (Zona A) – La Agustina
Árbitro: Roberta Echeverría
Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez
Árbitro asistente 2: Tomás Pérez
Cuarto árbitro: Fabricio De La Cruz
15.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona A) – Predio
Árbitro: Valentín Pérsico
Árbitro asistente 1: Alexis Escobar
Árbitro asistente 2: Patricio Acuña
15.00 Gimnasia (Mza.) – Argentinos (Zona A) – Estadio Victor Legrotaglie
Árbitro: Pablo Gómez
Árbitro asistente 1: Nicolás Rovira
Árbitro asistente 2: Santiago Galván
15.00 Talleres – Racing (Zona A) – La Boutique
Árbitro: Mauro Trinidad
Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado
Árbitro asistente 2: Nicolás Cavagnaro
Cuarto árbitro: Leandro Díaz
15.00 Banfield – River (Zona A) – Estadio Florencio Sola
Árbitro: Eduardo Coyto
Árbitro asistente 1: Christian Rodríguez
Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci
Cuarto árbitro: Gabriela Coronel
15.00 Rosario Central – Vélez (Zona A) – Arroyo Seco
Árbitro: Antonela Álvarez
Árbitro asistente 1: Tomás Otero
Árbitro asistente 2: Bruno Santillán
Cuarto árbitro: Damián Parodi
Jueves 18 de junio
15.00 Quilmes – San Martín SJ (Zona B) – Predio
Árbitro: Micaela Abelardo
Árbitro asistente 1: Matías Pino
Árbitro asistente 2: Christian Camacho
Cuarto árbitro: Lautaro Díaz
15.00 Huracán – Defensa y Justicia (Zona B) – La Quemita
Árbitro: Nazareno Galeano
Árbitro asistente 1: Alejo Milone
Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo
Cuarto árbitro: Franco Gutierre
15.00 Ferro – Newell’s (Zona B) – Auxiliar Caballito
Árbitro: Facundo Fuentes
Árbitro asistente 1: Nahuel Valdeón
Árbitro asistente 2: Daniel Alegre
Cuarto árbitro: Leonardo Cristaldo
15.00 Boca – Lanús (Zona B) – Boca Ezeiza
Árbitro: Manuel Prieto
Árbitro asistente 1: Mario Vargas
Árbitro asistente 2: Sebastián Krojzl
Cuarto árbitro: Simón Laborda Paredes
15.00 Independiente – Belgrano (Zona B) – Villa Domínico
Árbitro: Franco Porotelli
Árbitro asistente 1: Federico Machuca
Árbitro asistente 2: Franco Chávez
Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo
Viernes 19 de junio
15.00 Tigre – San Lorenzo (Zona A) – Predio Náutico Hacoaj
Árbitro: Sebastián Milessi
Árbitro asistente 1: Enzo Nell
Árbitro asistente 2: Elías Mendoza
15.00 Platense – Ind. Rivadavia (Mza.) (Zona B) – Predio
Árbitro: Leandro Díaz
Árbitro asistente 1: Luciano Cabral
Árbitro asistente 2: Santiago Araujo
15.00 Godoy Cruz – Aldosivi (Zona A) – Coquimbito
Árbitro: Gabriela Coronel
Árbitro asistente 1: Alexis Ramírez
Árbitro asistente 2: Alexis Torales
15.00 Barracas Central – Sarmiento (Zona A) – AEFIP
Árbitro: Fabricio De La Cruz
Árbitro asistente 1: Guillermo Medina
Árbitro asistente 2: Sofía Curto
15.00 Colón – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) – Predio
Árbitro: Ignacio Domínguez
Árbitro asistente 1: Freddy Quelca Guarachi
Árbitro asistente 2: Matías Chena
15.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona B) – City Bell
Árbitro: Ariadna Palacios
Árbitro asistente 1: Mauro Soria
Árbitro asistente 2: Milena Pérez