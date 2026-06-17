Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

El Tate visita a Instituto en Alta Córdoba con la obligación de sumar de a tres y seguir de cerca varios resultados para intentar meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

La Reserva de Unión afrontará este miércoles una jornada decisiva en el Torneo Proyección. Desde las 15, el conjunto rojiblanco visitará a Instituto en el predio La Agustina, por la última fecha de la fase regular, con una misión tan clara como exigente: ganar y esperar una combinación de resultados que le permita clasificar a los cuartos de final.

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El equipo santafesino llega a la definición con 26 puntos y comparte la séptima posición junto a Rosario Central y Talleres. Por delante aparecen Atlético Tucumán y Racing, ambos con 27 unidades, mientras que Argentinos Juniors y River lideran con 28.

La tabla muestra una definición apasionante, con siete equipos separados por apenas dos puntos y varios cruces directos que pueden modificar por completo el panorama.

Qué necesita Unión para clasificar

La primera condición para el Tate es innegociable: derrotar a Instituto en Córdoba. Con una victoria alcanzará los 29 puntos y quedará en una posición expectante para pelear por uno de los boletos a la próxima instancia.

Sin embargo, los tres puntos por sí solos no alcanzarán. Unión también dependerá de lo que ocurra en otras canchas y necesitará que al menos dos de estos cuatro rivales directos no logren ganar sus respectivos encuentros: Racing (27), Atlético Tucumán (27), Rosario Central (26) y Talleres (26).

Por eso, además de enfocarse en su compromiso ante la Gloria, el conjunto rojiblanco seguirá con atención lo que suceda en distintos escenarios del país.

Los partidos que seguirá de reojo

Uno de los encuentros más importantes será el que protagonizarán Atlético Tucumán y Gimnasia. A Unión le conviene que el Decano empate o pierda, ya que de esa manera quedaría con 27 o 28 puntos.

También observará lo que ocurra entre Rosario Central y Vélez. El Tate necesita que el Canalla no gane para evitar que llegue a 29 unidades.

Otro duelo clave será el cruce entre Talleres y Racing, dos rivales directos que se enfrentarán entre sí. El resultado ideal para Unión es un empate, ya que Racing alcanzaría 28 puntos y Talleres quedaría con 27. De esa manera, ambos permanecerían por debajo de los 29 que sumaría el equipo santafesino si vence a Instituto.

Además, aunque aparecen por encima en la tabla, Argentinos Juniors y River también estarán bajo observación. El Bicho visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Millonario jugará ante Banfield. Al Tate le favorece que ninguno de los dos consiga la victoria.

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En definitiva, la ecuación para Unión es sencilla en el papel, aunque compleja en la práctica: ganar en Alta Córdoba y esperar que Atlético Tucumán no derrote a Gimnasia, que Rosario Central no supere a Vélez y que Talleres y Racing repartan puntos.

Con el destino parcialmente en sus manos y parcialmente en otras canchas, la Reserva rojiblanca afrontará una tarde cargada de tensión, ilusión y calculadora, con el sueño intacto de meterse entre los ocho mejores de la competencia.

Fecha 18 de la Copa Proyección de Reserva

Lunes 15 de junio

Atlético de Rafaela 0 – Deportivo Riestra 0 (Zona B) – Predio

Árbitro: Joaquín García Casas

Árbitro asistente 1: Rodolfo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Mateo Cueto

Miércoles 17 de junio

15.00 Instituto – Unión (Zona A) – La Agustina

Árbitro: Roberta Echeverría

Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez

Árbitro asistente 2: Tomás Pérez

Cuarto árbitro: Fabricio De La Cruz

15.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona A) – Predio

Árbitro: Valentín Pérsico

Árbitro asistente 1: Alexis Escobar

Árbitro asistente 2: Patricio Acuña

15.00 Gimnasia (Mza.) – Argentinos (Zona A) – Estadio Victor Legrotaglie

Árbitro: Pablo Gómez

Árbitro asistente 1: Nicolás Rovira

Árbitro asistente 2: Santiago Galván

15.00 Talleres – Racing (Zona A) – La Boutique

Árbitro: Mauro Trinidad

Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado

Árbitro asistente 2: Nicolás Cavagnaro

Cuarto árbitro: Leandro Díaz

15.00 Banfield – River (Zona A) – Estadio Florencio Sola

Árbitro: Eduardo Coyto

Árbitro asistente 1: Christian Rodríguez

Árbitro asistente 2: Agustín Cellucci

Cuarto árbitro: Gabriela Coronel

15.00 Rosario Central – Vélez (Zona A) – Arroyo Seco

Árbitro: Antonela Álvarez

Árbitro asistente 1: Tomás Otero

Árbitro asistente 2: Bruno Santillán

Cuarto árbitro: Damián Parodi

Jueves 18 de junio

15.00 Quilmes – San Martín SJ (Zona B) – Predio

Árbitro: Micaela Abelardo

Árbitro asistente 1: Matías Pino

Árbitro asistente 2: Christian Camacho

Cuarto árbitro: Lautaro Díaz

15.00 Huracán – Defensa y Justicia (Zona B) – La Quemita

Árbitro: Nazareno Galeano

Árbitro asistente 1: Alejo Milone

Árbitro asistente 2: Nicolás Oviedo

Cuarto árbitro: Franco Gutierre

15.00 Ferro – Newell’s (Zona B) – Auxiliar Caballito

Árbitro: Facundo Fuentes

Árbitro asistente 1: Nahuel Valdeón

Árbitro asistente 2: Daniel Alegre

Cuarto árbitro: Leonardo Cristaldo

15.00 Boca – Lanús (Zona B) – Boca Ezeiza

Árbitro: Manuel Prieto

Árbitro asistente 1: Mario Vargas

Árbitro asistente 2: Sebastián Krojzl

Cuarto árbitro: Simón Laborda Paredes

15.00 Independiente – Belgrano (Zona B) – Villa Domínico

Árbitro: Franco Porotelli

Árbitro asistente 1: Federico Machuca

Árbitro asistente 2: Franco Chávez

Cuarto árbitro: Rodrigo Amadeo

Viernes 19 de junio

15.00 Tigre – San Lorenzo (Zona A) – Predio Náutico Hacoaj

Árbitro: Sebastián Milessi

Árbitro asistente 1: Enzo Nell

Árbitro asistente 2: Elías Mendoza

15.00 Platense – Ind. Rivadavia (Mza.) (Zona B) – Predio

Árbitro: Leandro Díaz

Árbitro asistente 1: Luciano Cabral

Árbitro asistente 2: Santiago Araujo

15.00 Godoy Cruz – Aldosivi (Zona A) – Coquimbito

Árbitro: Gabriela Coronel

Árbitro asistente 1: Alexis Ramírez

Árbitro asistente 2: Alexis Torales

15.00 Barracas Central – Sarmiento (Zona A) – AEFIP

Árbitro: Fabricio De La Cruz

Árbitro asistente 1: Guillermo Medina

Árbitro asistente 2: Sofía Curto

15.00 Colón – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) – Predio

Árbitro: Ignacio Domínguez

Árbitro asistente 1: Freddy Quelca Guarachi

Árbitro asistente 2: Matías Chena

15.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona B) – City Bell

Árbitro: Ariadna Palacios

Árbitro asistente 1: Mauro Soria

Árbitro asistente 2: Milena Pérez