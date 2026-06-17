Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

El capitán sabalero llegó al límite de tarjetas amarillas y no podrá estar este sábado en Resistencia. Nicolás Thaller y Sebastián Olmedo aparecen como las principales opciones para ocupar su lugar.

Colón afrontará este sábado un compromiso de suma importancia cuando visite, desde las 16, a Chaco For Ever por la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, encuentro que en su momento fue postergado por el paro dispuesto por AFA. El partido se jugará en Resistencia y contará con el arbitraje de Yamil Possi.

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Para este compromiso, Ezequiel Medrán tendrá una baja obligada y sensible. Pier Barrios, uno de los referentes del equipo y habitual titular en la zaga central, llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

La ausencia del experimentado defensor obliga al entrenador rojinegro a meter mano en una formación que viene mostrando una estructura bastante consolidada en las últimas jornadas.

Thaller aparece como el principal candidato para ser de la partida en Colón

La principal incógnita pasa por conocer quién acompañará a Federico Rasmussen en la zaga central. En ese sentido, Nicolás Thaller asoma con una pequeña ventaja sobre Sebastián Olmedo.

Más allá de haber perdido terreno en la consideración durante las últimas semanas, al punto de quedar fuera del banco de suplentes en algunos partidos, Medrán siempre lo consideró el reemplazante natural de Barrios dentro del plantel.

Por características y experiencia en la categoría, el exdefensor de Lanús parece ser la alternativa más lógica para ocupar el puesto vacante, aunque la decisión definitiva recién se conocerá en la previa del viaje a Resistencia.

Olmedo, la otra alternativa que maneja el cuerpo técnico de Colón

El paraguayo Sebastián Olmedo también aparece entre las opciones, aunque en principio corre algunos pasos por detrás. En el análisis del cuerpo técnico, el defensor está pensado más como una alternativa directa para Rasmussen que para reemplazar a Barrios.

Por eso, salvo una sorpresa de último momento, la variante obligada por suspensión sería la única modificación respecto al equipo que viene de enfrentar a Defensores de Belgrano.

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De esta manera, la probable formación de Colón para visitar a Chaco For Ever estaría integrada por Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller o Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

El Sabalero afrontará un encuentro determinante en sus aspiraciones de seguir prendido en la pelea por los primeros puestos. Actualmente ocupa la cuarta posición de la Zona A, a cinco unidades del líder Deportivo Morón, y buscará sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el ascenso.