Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

El capitán sabalero llegó al límite de tarjetas amarillas y no podrá estar este sábado en Resistencia. Nicolás Thaller y Sebastián Olmedo aparecen como las principales opciones para ocupar su lugar.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 10:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón afrontará este sábado un compromiso de suma importancia cuando visite, desde las 16, a Chaco For Ever por la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, encuentro que en su momento fue postergado por el paro dispuesto por AFA. El partido se jugará en Resistencia y contará con el arbitraje de Yamil Possi.

LEER MÁS: Medrán define al reemplazante de Barrios en Colón para visitar a Chaco For Ever

Para este compromiso, Ezequiel Medrán tendrá una baja obligada y sensible. Pier Barrios, uno de los referentes del equipo y habitual titular en la zaga central, llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

La ausencia del experimentado defensor obliga al entrenador rojinegro a meter mano en una formación que viene mostrando una estructura bastante consolidada en las últimas jornadas.

Thaller aparece como el principal candidato para ser de la partida en Colón

La principal incógnita pasa por conocer quién acompañará a Federico Rasmussen en la zaga central. En ese sentido, Nicolás Thaller asoma con una pequeña ventaja sobre Sebastián Olmedo.

Más allá de haber perdido terreno en la consideración durante las últimas semanas, al punto de quedar fuera del banco de suplentes en algunos partidos, Medrán siempre lo consideró el reemplazante natural de Barrios dentro del plantel.

Por características y experiencia en la categoría, el exdefensor de Lanús parece ser la alternativa más lógica para ocupar el puesto vacante, aunque la decisión definitiva recién se conocerá en la previa del viaje a Resistencia.

Olmedo, la otra alternativa que maneja el cuerpo técnico de Colón

El paraguayo Sebastián Olmedo también aparece entre las opciones, aunque en principio corre algunos pasos por detrás. En el análisis del cuerpo técnico, el defensor está pensado más como una alternativa directa para Rasmussen que para reemplazar a Barrios.

Por eso, salvo una sorpresa de último momento, la variante obligada por suspensión sería la única modificación respecto al equipo que viene de enfrentar a Defensores de Belgrano.

LEER MÁS: Nasta, en pausa con Colón: lesión, suspensión y una negociación que se complica

De esta manera, la probable formación de Colón para visitar a Chaco For Ever estaría integrada por Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller o Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

El Sabalero afrontará un encuentro determinante en sus aspiraciones de seguir prendido en la pelea por los primeros puestos. Actualmente ocupa la cuarta posición de la Zona A, a cinco unidades del líder Deportivo Morón, y buscará sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

Colón Medrán Chaco For Ever
Noticias relacionadas
al corazon del pulga: el homenaje de colon que resume una historia de amor y gloria

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

medran analiza el reemplazante de barrios para un duelo clave ante chaco for ever

Medrán analiza el reemplazante de Barrios para un duelo clave ante Chaco For Ever

Facundo Castro recibió una oferta de Quilmes, pero está muy lejos de lo que percibe en Colón.

Colón: La traba que podría dificultar la salida de Facundo Castro

Tobías Figueroa, delantero de Albion FC está en la mira de Colón.

En Colón surgen nuevas opciones para reforzar el ataque

Lo último

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Último Momento
Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Ovación
Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber