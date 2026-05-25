El FMI indicó que la metodología no está actualizada y la canasta del IPC no es representativa; el Gobierno cambiaría esto cuando la desinflación se consolide

El FMI dijo que el dato oficial de inflación está desactualizado y pidió una nueva ley para el Indec

Las estadísticas públicas vuelven a tener un apartado en los reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI) . El organismo alertó que la metodología del número oficial de inflación está desactualizada , que la actual canasta de consumo es menos representativa y que es necesario una nueva ley para regular el marco normativo del organismo estadístico.

Es preciso recordar que a comienzos de febrero de este año, el Gobierno, en una polémica decisión tomada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se frenó la publicación de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC). La no difusión de ese indicador –que ya estaba terminado– terminó con el portazo del entonces director del Indec, Marco Lavagna. Fue reemplazado por el director técnico del instituto Pedro Lines, un especialista destacado, pero que se quería ir del Indec por los bajos sueldos. De hecho, estaba buscando trabajo en Linkedin.

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“La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo”, alertó el Fondo en el staff report que avaló la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) que el organismo multilateral tiene con la Argentina.

Pero el organismo dijo más sobre las estadísticas locales. “Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte como reflejo de un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados por fuera del comercio de bienes solo están disponibles de manera trimestral y con un rezago de tres meses”, afirmó sobre las áreas e informes que miden el nivel de actividad y los dólares que entran y salen del país.

“Al mismo tiempo, el marco institucional que regula al Indec necesita ser modernizado. El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para respaldar los esfuerzos de las autoridades orientados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”, se informó en el staff report del FMI.

"En 2026 las tarifas de los servicios públicos correrán por encima de la inflación"

Caputo dijo que en 2026, año sin elecciones, las tarifas de los servicios públicos correrán por encima de la inflación. En el nuevo IPC, los servicios ganan peso entre los ponderadores y amenazan las expectativas a crearse entre los actores privados sobre el andar del proceso de desinflación.

Vale aclarar que recién en abril pasado, el Gobierno logró romper una racha de diez meses de inflación mensual sin bajas. Sin embargo, en tan solo un cuatrimestre quebró la meta anual de 10,1% inscripta en el presupuesto 2026. El FMI, cree que la suba de precios orillará el 25% este año.

“En enero, el Indec había anunciado que la actualización de las ponderaciones y categorías del IPC basadas en la encuesta de gastos de los hogares de 2017/2018 sería postergada. Las autoridades prevén publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado, con asistencia técnica del Fondo para continuar fortaleciendo los arreglos institucionales de las estadísticas oficiales en línea con las mejores prácticas internacionales”, se advirtió en otra parte del reporte técnico del FMI. No se fijó una fecha puntual. En Economía, no hay fecha para una nueva canasta de consumo que actualice el IPC.

“Seguimos comprometidos con la producción y difusión oportuna de datos creíbles y de alta calidad”, se afirmó en otro lugar del documento publicado el viernes. “Una vez que la desinflación esté firmemente consolidada, tenemos previsto publicar un nuevo IPC basado en ponderaciones actualizadas. Este proceso contará con el respaldo de asistencia técnica del Fondo, que contribuirá al fortalecimiento continuo de los marcos institucionales de las estadísticas oficiales de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”, se señaló en el staff report del FMI.