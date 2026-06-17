Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

La Pulga brilló con un triplete ante Argelia y alcanzó a Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Los medios internacionales se rindieron ante la brillante actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde se despachó con un triplete.

Esta gran actuación le permitió además alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

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El medio español Mundo Deportivo se rindió a los pies del astro rosarino, al titular que "Messi ilumina a Argentina y hace historia". En el mismo artículo, destacó que "su fenómeno, a punto de cumplir los 39 años, marcó la diferencia".

Por otra parte, Sport, que es otro de los medios españoles más famosos, tituló de la siguiente manera: "Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récords mundiales".

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Además, el medio brasilero O Globo destacó que "Messi anota tres goles, se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales y lidera a Argentina a la victoria sobre Argelia".

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En Inglaterra, el Daily Mail también se hizo eco del brillante encuentro que protagonizó Messi, al reconocerlo de la siguiente manera: "Lionel Messi hace historia en la Copa del Mundo: el astro argentino iguala el récord de goles con un espectacular triplete en la victoria por 3-0 sobre Argelia".

Haaland, también rendido a los pies de Leo Messi

Por último, el delantero noruego Erling Haaland, que este martes se lució con un doblete ante Irak, compartió una historia en la que reconoció que "Messi es un loco".

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La próxima presentación de la Selección argentina será el lunes 22 de junio a las 14, ante Austria, y Messi tendrá una oportunidad única para despegarse de Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.