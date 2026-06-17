Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

El astro argentino jugo 27 partidos y convirtió en cinco de sus seis mundiales disputados hasta ahora.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, llegó a los 16 goles en los mundiales, tras marcar un hat-trick en la victoria por 3 a 0 sobre Argelia, y alcanzó así la marca que tenía en forma solitaria el delantero alemán Miroslav Klose.

El astro argentin o jugó 27 partidos y disputa su sexta Copa del Mundo.

El primer gol en su estreno en Mundiales fue en Alemania 2006, cuando la Argentina goleo 6-0 a Serbia y Montenegro en el segundo partido del equipo nacional.

El rosarino entró en el complemento y tras la asistencia de Carlos Tevez, cruzó la pelota por debajo del arquero para sellar el resultado.

El segundo tardó en llegar, en Sudáfrica 2010 no logró anotar ningún gol y Argentina fue eliminada en cuartos de final al caer por 4-0 frente a Alemania.

En Brasil 2014 convirtió 4 goles en fase de grupos: en el debut 2-1 ante Bosnia y Herzegovina abrió el partido con una jugada clásica del 10, encaró desde mitad de cancha conecto un pared con Gonzalo "El Pipa" Higuain, al recibir se saca a un rival de encima, aún teniendo la presión de otro, el disparo pega en la parte de abajo del palo y se mete para un grito desaforado de Messi luego de 8 años de espera.

Ante Irán, Messi apareció sobre el final para que la Selección gane con un zurdazo, abriendo el pie luego de un recorte desde la derecha.

En el tercer partido hizo su primer doblete en el 3-2 ante Nigeria. El 1-0 lo hizo al tomar un rebote y el otro, un golazo de tiro libre.

Cuatro años más tarde, se jugaba en Rusia 2018, un mundial muy complicado para la "Albiceleste" al que entro "por la ventana", dirigidos por Jorge Sampaoli.

Messi se despachaba con su único tanto, de manera agónica nuevamente ante Nigeria el cual culmino 2-1 a favor y ayudó para lograr la agónica clasificación a octavos de final.

Ese fue un contexto donde el equipo argentino llegaba al último partido de fase de grupos, con la obligación de ganar, debido a las chances de quedar a fuera luego del empate con Islandia 1-1 en el debut y la derrota 3-0 ante Croacia.

La actuación estelar de Messi en Qatar

En Qatar 2022, el campeonato de la consagración, Messi duplicó la apuesta a los 35 años al convertir 7 goles y superar así lo que había hecho en sus cuatro mundiales pasados.

En el debut abrió el encuentro de penal en lo que termino en derrota 2-1 ante Arabia Saudita.

Luego del duro golpe en la primera fecha, seguía México y tras 64 minutos de tensión por no poder mover el resultado, Lionel se llenaba el empeine con un zurdazo rasante, para descomprimir un partido que podía complicar la estadía de Argentina en Qatar, abriendo el partido que terminaría 2-0, uno de los más importantes de su carrera.

Con la Selección argentina en octavos, volvería a anotar ante Australia con un nuevo tiro rasante en el área nuevamente para el 1-0 parcial.

En cuartos de Final, tras una previa muy caliente con Países Bajos por distintas declaraciones provenientes del técnico neerlandés, Louis Van Gaal provocaría el enojo del capitán el cual de penal convirtió y celebro con el famoso "Topo Gigio" frente al DT por sus comentarios.

En semifinales ante Croacia fue goleada 3-0 y Messi abriría el camino de penal con un golazo al ángulo.

El 18 de diciembre la Argentina ganó la Copa del Mundo ante Francia por penales, pero el partido duro 120 minutos y terminó 3-3.

Un nuevo penal para comenzar ganando, en el que el rosarino espero hasta último momento al arquero rival para patear y desatar el grito al unísono de los argentinos.

Posteriormente, el partido de desarrollo de una manera impensada, en tiempo extra volvió a poner en ventaja 3-2 a los dirigido por Lionel Scaloni.

Los últimos tres se dieron en el debut de la Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, a los 17 minutos del primer tiempo, a los 15 y 31 del complemento.

A Messi le quedan como mínimo, dos partidos más y cinco por delante en el caso que el seleccionado siga pasando de ronda.