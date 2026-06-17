Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Había perdido en el partido inicial de España 1982 e Italia 1990, tras haberse adjudicado la Copa del Mundo.

La Selección argentina debutó esta noche con un triunfo por 3 a 0 sobre Argelia y rompió así la racha negativa que arrastraba en los partidos iniciales en el Mundial posterior a ser campeón.

En ese sentido , había perdido por 1 a 0 en España 1982 frente a Bélgica , con gol de Erwin Vandenbergh, luego de haberse consagrado como ganar del certamen de Argentina 1978.

Lo mismo le había ocurrido en la edición de Italia 1990 cuando cayó por el mismo marcador frente a Camerún, con gol de François Omán Biyik, tras haberse adjudicado la Copa del Mundo en México 1986.

El elenco nacional afrontaba este partido con el objetivo de romper la racha de derrotas, tras haberse consagrado ganador de Qatar 2022 y así lo hizo por 3 a 0 ante Argelia, con una tripleta de Lionel Messi.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el elenco nacional estiró la ventaja frente a equipos africanos en los cotejos iniciales, ya que ahora tiene cuatro triunfos (ante Nigeria por 1-0 en Corea del Sur-Japón 2002, 2-1 frente a Costa de Marfil en Alemania 2006, 1 a 0 con Nigeria en Sudáfrica 2010 y 3-0 Argelia en Estados Unidos, México y Canadá 2026) y una derrota (Italia 1990 1 a 0 frente a Camerún).

En total, la Selección ganó en 12 ocasiones en su debut (Uruguay 1930, Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026), perdió en seis oportunidades (Italia 1934, Suecia 1958, Alemania Federal 1974, España 1982, Italia 1990 y Qatar 2022) y empató la restante (frente a Islandia en Rusia 2018).

El siguiente es el detalle de los partidos de Argentina

-Uruguay 1930: 15 de julio Argentina 1 (Luis Monti) - Francia 0.

-Italia 1934: 27 de mayo Argentina 2 (Ernesto Belis y Alberto Galateo) - Suecia 3 (Sven Joansson 2 y Knu Kroon).

-Suecia 1958: 8 de junio Argentina 1 (Oreste Corbatta) - Alemania Federal 3 (Helmut Rahn 2 y Uwe Seeler).

-Chile 1962: 30 de mayo Argentina 1 (Héctor Facundo) - Bulgaria 0.

-Inglaterra 1966: 13 de julio Argentina 2 (Luis Artime 2) - España 1 (Pirri).

-Alemania Federal 1974: 15 de junio Argentina 2 (Ramón Heredia y Carlos Babington) - Polonia 3 (Grzegorz Lato 2 y

Andrzej Szarmach).

-Argentina 1978: 2 de junio Argentina 2 (Leopoldo Luque y Daniel Bertoni) - Hungría 1 (Karoly Csapo).

-España 1982: 13 de junio Argentina 0 - Bélgica 1 (Erwin Vandenbergh).

-México 1986: 2 de junio Argentina 3 (Jorge Valdano 2 y Oscar Ruggeri) - Cortea del Sur 1 (Chang-Seon Park).

-Italia 1990: 8 de junio Argentina 0 - Camerún 1 (François Omam-Biyik).

.-Estados Unidos 1994: 21 de junio Argentina 4 (Gabriel Batistuta 3 -1p. y Diego Maradona) - Grecia 0.

-Francia 1998: 14 de junio Argentina 1 (Gabriel Batistuta) - Japón 0.

-Corea del Sur-Japón 2002: 2 de junio Argentina 1 (Gabriel Batistuta) - Nigeria 0.

-Alemania 2006: 10 de junio Argentina 2 (Hernán Crespo y Javier Saviola) - Costa de Marfil 1 (Didier Drogba).

-Sudáfrica 2010: 12 de junio Argentina 1 (Gabriel Heinze) - Nigeria 0.

-Brasil 2014: 15 de junio Argentina 2 (Sead Kolašinac en contra y Lionel Messi) - Bosnia y Herzegovina 1 (Vedad Ibiševi).

-Rusia 2018: 16 de junio Argentina 1 (Sergio Agüero) - Islandia 1 (Alfreð Finnbogason).

-Qatar 2022: 22 de noviembre Argentina 1 (Lionel Messi de penal) - Arabia Saudita 2 (Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari).

-Estados Unidos, México y Canadá 2026: 16 junio Argentina 3 (Lionel Messi 3) - Argelia 0.