Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

La Selección pasó por arriba a Argelia y mira a Austria con la ilusión de quedar primero.

Con este cómodo triunfo ante Argelia, la Selección deberá afrontar los otros dos partidos con la mente terminar como líder del Grupo J, pero tendrá una tranquilidad muy marcada tras la goleada inicial.

Messi comenzó la cita como el primer jugador en sumar minutos en seis Mundiales diferentes, pero lo vivió de una manera distinta con tres tantos que lo pusieron como el máximo goleador de la historia de la competición , con 16 al igual que el alemán Miroslav Klose , pero su manera de jugar en el duelo le marcó un punto de seguridad a Argentina.

El “10” convirtió su primer hat-trick en un Mundial y se llevará a su casa una pelota que significa mucho más que un premio: alcanza al alemán Miroslav Klose y se convierte en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 16 tantos.

Sin convertir goles en Sudáfrica 2010, el astro del fútbol argentino convirtió en una ocasión en Alemania 2006, hizo cuatro en Brasil 2014, otro más en Rusia 2018 y se destapó en un Qatar 2022 inolvidable, con siete tantos.

Los partidos con los cuales Argentina cerrará la fase de grupos en el Mundial

Con un Messi encendido, Argentina tendrá primero el choque con Austria el lunes 22 de junio, un rival que a priori será complicado por la tendencia a cerrarse en el fondo de los selecciones europeas de menor nivel que las potencias, pero a la vez será el duelo que definirá la clasificación.

El sábado 27 cerrará la fase de grupos con Jordania, el adversario más débil de la zona aunque no va a confiarse para poder terminar primero en el Grupo J, pero tendrá toda la confianza del juego demostrado en el primer partido.