Ciudad de Santa Fe: los homicidios bajaron un 57% en el primer semestre de 2026

El Gobierno provincial informó que la ciudad de Santa Fe registró 15 homicidios entre enero y junio de 2026, frente a los 35 casos del mismo período de 2023. La reducción alcanza el 57% y forma parte del balance del Plan de Seguridad

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 homicidios en todo el territorio provincial, lo que representa una reducción del 67 % respecto del mismo período de 2023 , cuando se contabilizaron 217 asesinatos . Se trata del registro más bajo de los últimos 25 años , de acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Pública .

La información fue presentada este jueves por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes , durante una conferencia de prensa en la que repasó los principales indicadores del Plan de Seguridad que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro .

La baja de homicidios en Rosario y La Capital

Del total de 73 homicidios registrados entre enero y junio de este año, 45 ocurrieron en el departamento Rosario y 15 en el departamento La Capital.

En Rosario, la disminución fue del 70 %, al pasar de 150 homicidios en el primer semestre de 2023 a 45 en igual período de 2026.

En tanto, en La Capital, la reducción alcanzó el 57 %, con 15 casos frente a los 35 homicidios registrados tres años atrás.

Coudannes definió estos resultados como "una baja inédita" y sostuvo que obedecen a una política pública sostenida en el tiempo. "No es magia ni demagogia. Es el resultado de acciones, de un plan de inversiones, de una decisión del gobernador de dar siempre prioridad al Plan de Seguridad, que está en constante reconstrucción y mejora. Todo eso es inversión, decisión y seguimiento", afirmó.

"El miedo cambió de lado", afirmó el Gobierno de Santa Fe

La vocera explicó que los datos corresponden al Observatorio de Seguridad Pública, una herramienta elaborada de manera conjunta entre el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según indicó, los indicadores reflejan que "la desidia, la improvisación y la falta de planificación en materia de seguridad durante la anterior gestión de gobierno era una moneda corriente", pero remarcó que esa situación "hoy cambió".

"El miedo cambió de lado, y no es una frase hecha, es una realidad, porque los vecinos y los comerciantes nos lo transmiten", sostuvo.

Coudannes señaló que la estrategia de seguridad implementada por la provincia combina prevención, presencia policial, investigación criminal, atención a las víctimas y un monitoreo permanente de los indicadores del delito. Además, destacó que existe un seguimiento diario de la actividad policial y de la distribución de los recursos en el territorio por parte del gobernador y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El Gobierno aseguró que continuará con el Plan de Seguridad

Pese a la fuerte reducción de los homicidios, la funcionaria advirtió que el desafío continúa debido a la presencia de organizaciones criminales.

"Todavía hay delincuentes y organizaciones criminales que resisten, pero nosotros no vamos a dar un paso atrás. Al gobernador Maximiliano Pullaro y a nuestra gestión no los va a vencer la delincuencia", concluyó.

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