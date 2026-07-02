Rafael Profini y una sentida despedida: "Gracias y aguante Unión"

Este jueves, Unión hizo oficial la transferencia de Rafael Profini y el volante a través de sus redes sociales se despidió del club rojiblanco

Unión confirmó este jueves la transferencia de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania . El jugador desde hace días se había sometido a la revisión médica y había comenzado a realizar la pretemporada con su nuevo club.

Pero faltaba la oficialización de la operación y por eso una vez concretada, el mediocampista de 22 años utlizó sus redes sociales para despedirse de Unión.

La despedida de Rafael Profini

Hoy me toca despedirme del club donde viví muchísimas cosas hermosas y que no las voy a olvidar nunca en mi vida. El club que me abrió las puertas desde el primer día, que me vio crecer, que me cumplió el sueño de jugar en primera y defender estos hermosos colores.

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Agradecer también a todos mis compañeros, utileros, cuerpo médico, cocineros, cuerpos técnicos, y seguro me olvide de algunos más que hacen el trabajo invisible. Gracias a la gente que desde el día uno me dio todo su apoyo dentro y fuera de la cancha. Hoy la vida nos lleva por caminos diferentes pero no tengo dudas que vamos a reencontrarnos. GRACIAS Y AGUANTE UNIÓN.