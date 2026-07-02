Uno Santa Fe | Unión | Unión

Rafael Profini y una sentida despedida: "Gracias y aguante Unión"

Este jueves, Unión hizo oficial la transferencia de Rafael Profini y el volante a través de sus redes sociales se despidió del club rojiblanco

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 11:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
A través de sus redes sociales

Prensa Unión

A través de sus redes sociales, Rafael Profini se despidió de Unión.

Unión confirmó este jueves la transferencia de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania. El jugador desde hace días se había sometido a la revisión médica y había comenzado a realizar la pretemporada con su nuevo club.

Pero faltaba la oficialización de la operación y por eso una vez concretada, el mediocampista de 22 años utlizó sus redes sociales para despedirse de Unión.

La despedida de Rafael Profini

Hoy me toca despedirme del club donde viví muchísimas cosas hermosas y que no las voy a olvidar nunca en mi vida. El club que me abrió las puertas desde el primer día, que me vio crecer, que me cumplió el sueño de jugar en primera y defender estos hermosos colores.

Agradecer también a todos mis compañeros, utileros, cuerpo médico, cocineros, cuerpos técnicos, y seguro me olvide de algunos más que hacen el trabajo invisible. Gracias a la gente que desde el día uno me dio todo su apoyo dentro y fuera de la cancha. Hoy la vida nos lleva por caminos diferentes pero no tengo dudas que vamos a reencontrarnos. GRACIAS Y AGUANTE UNIÓN.

Unión Rafael Profini
Noticias relacionadas
lucas ayala vive su sueno en union: ojala pueda debutar en el proximo torneo

Lucas Ayala vive su sueño en Unión: "Ojalá pueda debutar en el próximo torneo"

fortaleza comunico la rescision de contrato con emanuel britez

Fortaleza comunicó la rescisión de contrato con Emanuel Britez

union, entre deudas y millones por cobrar: el complejo momento economico que atraviesa

Unión, entre deudas y millones por cobrar: el complejo momento económico que atraviesa

cambio la planificacion en union: ¿por que el plantel no trabajara en doble turno?

Cambió la planificación en Unión: ¿por qué el plantel no trabajará en doble turno?

Lo último

Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Último Momento
Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Santa Fe recibió un cargamento internacional para deportes acuáticos

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los escandalosos precios en la reventa de entradas para Argentina ante Cabo Verde

Los escandalosos precios en la reventa de entradas para Argentina ante Cabo Verde

Ovación
Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Unión suma otro frente de conflicto: los empleados intimaron al club por incumplimientos

Fortaleza comunicó la rescisión de contrato con Emanuel Britez

Fortaleza comunicó la rescisión de contrato con Emanuel Britez

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los Pumitas cosecharon la segunda victoria en el Mundial Juvenil M20

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Los Pumas confirmaron la formación para el debut en Córdoba

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Horacio Zeballos arrancó con el pie derecho en Wimbledon

Policiales
Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa