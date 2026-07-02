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Colón (SF) y Sanjustino arrancarán la final del Apertura en el Roque Otrino

Colón (SF) será local de Sanjustino, desde las 21.30, en el Roque Otrino, en el primer punto de la serie final del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 07:56hs
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Colón (SF) y Sanjustino arrancarán la final del Apertura en el Roque Otrino

Colón recibirá este jueves, desde las 21.30, a Sanjustino, en la primera final del Torneo Apertura A1 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

El elenco rojinegro fue primero en la fase regular, para eliminar a Colón (SJ) y Alma Juniors, en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

Por su parte, el Matador, defensor del título, dejó en el camino a Unión (SF) (cuartos de final) y Gimnasia (semifinales).

El segundo encuentro fue programado para el martes 7 de julio, a las 21.30, en el Cuna de Matadores. Y si hay desempate, volverán al Otrino el viernes 10 de julio.

El cotejo se transmitirá desde las 21.15 por el canal de Youtube de la Asociación Santafesina de Básquet.

PARA VER LA PRIMERA FINAL DEL APERTURA ENTRE COLÓN Y SANJUSTINO

https://www.youtube.com/live/aMSkSYIKrFc

Colón Sanjustino Apertura
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