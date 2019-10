Colón busca las semifinales de Copa Argentina

Este miércoles Colón tendrá la chance de seguir avanzando en la Copa Argentina y por primera vez en su historia clasificar a las semifinales de esta competición. Para ello deberá vencer al sorprendente Estudiantes de Caseros quien marcha puntero en el Torneo de la Primera Nacional.

Consciente de esta posibilidad concreta, el entrenador sabalero Pablo Lavallén apostará por un equipo con mayoría de jugadores titulares. Si bien en un primer momento se especuló con que el DT pusiera un mix, la realidad indica que se inclinará por una formación casi titular con un par de excepciones.

Lavallén tomó nota del flojo rendimiento que tuvieron Alex Vigo y Gonzalo Escobar en el Clásico y por ese motivo, definió cambiar los laterales. Así las cosas, Gastón Díaz y Marcelo Estigarribia serán los encargados de marcar ese sector de la cancha.

Por su parte, en la zona media, tienen un lugar asegurado Fernando Zuqui y Federico Lértora, mientras que la duda pasa por saber si jugará Rodrigo Aliendro o Matías Fritzler.

En tanto que el bloque ofensivo estará compuesto por Christian Bernardi y Gabriel Esparza por las bandas y Luis Rodríguez por el centro. Así las cosas, el que ocupará un lugar en el banco de relevos será Wilson Morelo.

En caso de que juegue Aliendro, serían ocho futbolistas que se repetirían respecto al partido con Unión, quedando relegados Vigo (ni siquiera está concentrado) Escobar y Morelo. Con lo cual está claro que el entrenador prioriza la Copa Argentina con la intención de meterse en semifinales y chocar en esa instancia con River.

El elenco de Caseros no está confirmado, pero existe la chance de que juegue con una línea de cinco en defensa, con tres marcadores centrales y dos laterales. Que se puede transformar en línea de tres cuando ataque.

El presente de Estudiantes es inmejorable, ya que es el único líder en el Torneo de la Primera Nacional cosechando siete victorias y apenas una derrota. Por lo cual, llega a este partido con el ánimo por las nubes y con el objetivo de volver a jugar una semifinal de Copa Argentina, como ya sucedió en la temporada 2012-2013.

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera, Marcelo Estigarribia; Fernando Zuqui, Matías Fritzler o Rodrigo Aliendro, Federico Lértora; Christian Bernardi, Luis Rodríguez y Gabriel Esparza.

Estudiantes (BA): Facundo Altamirano; Paolo Impini, Gonzalo Goñi, Leonel González; Hugo Silva, Martín Garay, Matías Villarreal, Lautaro Montoya; Francisco González Metilli; Emiliano López y Matías Gallegos. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Presbítero Grella.

Hora: 21.10.

TV: TyC Sports.