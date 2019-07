Acevedo habló de su nuevo desafío en Colón: "Vengo a un grande"

"Muy contento por este nuevo gran paso en mi carrera. Es un lindo desafío por afrontar. Me recibieron de la mejor manera. Ya me tocó compartir plantel con (Damián) Schmidt y por eso a alguien conozco (risas). Pero lo mejor es la forma en la que el plantel me recibió. Todo muy bien". Así de concreto fue una de las caras nuevas de Colón para la próxima temporada, el defensor Lucas Acevedo, quién contó sus primeras sensaciones en Santa Fe.

• LEER MÁS: Están los concentrados y el equipo para recibir al Bicho

Tras tener una destacada participación en San Martín de Tucumán, el DT Pablo Lavallén lo apuntó y le pidió a la dirigencia que se hiciera un intento de traerlo. No era una tarea fácil, ya que había varios interesados más, por eso las gestiones llevaron más tiempo del pensado. Sin embargo, el deseo del jugador primó más y fue así como las partes se pusieron de acuerdo.

• LEER MÁS: Colón estrenará camiseta para jugar frente a Argentinos

"Cuando supe del interés de Colón, enseguida mi representante me contó y no lo dudé. Quería venir para acá, porque sabía que es un club grande. Quizás la negociación se hizo larga, pero todo terminó con un buen final", agregó el zaguero, a quien el Sabalero le compró la totalidad de su pase.

Lucas Acevedo.jpg Lucas Acevedo UNO Santa Fe / José Busiemi

Un dato a tener en cuenta es su porte que lo hace temible para los rivales. Su 1.94 metro se transformó un arma en las dos áreas y trata de sacar provecho en todo momento de eso. Justamente tiene todo dado para debutar este jueves cuando el Rojinegro reciba, desde las 21.30, a Argentinos por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. De todas maneras, no es algo nuevo para él: "Me pongo a pensar todas las noches lo que se viene. Tuve la chance de jugar la Copa en Rosario Central y hay que estar muy concentrado, ya que nadie te regala. Es muy complicado".

• LEER MÁS: Con quiénes arrancan y cuándo debutan Colón y Unión en la Superliga

"Soy un tipo de hablar mucho y ordenar. Después trato de ser fuerte en ambas áreas. "Si bien me tocó descender, la verdad es que me siento bien. Es un paso muy importante en mi carrera y espero aprovecharlo", destacó.

• LEER MÁS: Paso a paso, todos los partidos de Colón en la Superliga

En el final, contó que Colón tiene un plantel competitivo: "Hay jugadores con muchas experiencia de los que aprende. Uno trata de hablar con todos y consultar, que son los que tiene batallas y esperemos estar todos a la altura".