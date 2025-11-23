El año deportivo de Colón resultó pésimo y en lo institucional fue similar. Por ello, lo mejor que le puede pasar al club y a sus hinchas es hacer borrón y cuenta nueva.
Arranca la semana más importante para Colón de este 2025
En una semana, los socios de Colón irán a las urnas en lo que sin dudas será el hecho más significativo de este 2025
Por Ovación
23 de noviembre 2025 · 18:29hs
Y podrán comenzar la reconstrucción a partir de las elecciones que se desarrollarán el domingo 30 para elegir a las nuevas autoridades que asumirán a partir del 1 de diciembre.
En consecuencia, Colón iniciará la semana más importante del año, en donde los socios e hinchas sabrán quien es el encargado de suceder a Víctor Godano.
Las cinco listas que se presentarán a las elecciones
Tradición Sabalera (José Alonso)
Sangre de Campeones (Ricardo Luciani)
Agrupación Dr Ricardo Magdalena (Ricardo Magdalena)
Pasión Sabalera (Gustavo Abraham)
Unidad Colonista (Carlos Trod)