Arranca la semana más importante para Colón de este 2025

En una semana, los socios de Colón irán a las urnas en lo que sin dudas será el hecho más significativo de este 2025

23 de noviembre 2025 · 18:29hs
Arranca la semana más importante del año para Colón en la que los socios elegirán al nuevo presidente.

El año deportivo de Colón resultó pésimo y en lo institucional fue similar. Por ello, lo mejor que le puede pasar al club y a sus hinchas es hacer borrón y cuenta nueva.

Colón y la semana más importante del año

Y podrán comenzar la reconstrucción a partir de las elecciones que se desarrollarán el domingo 30 para elegir a las nuevas autoridades que asumirán a partir del 1 de diciembre.

En consecuencia, Colón iniciará la semana más importante del año, en donde los socios e hinchas sabrán quien es el encargado de suceder a Víctor Godano.

Las cinco listas que se presentarán a las elecciones

Tradición Sabalera (José Alonso)

Sangre de Campeones (Ricardo Luciani)

Agrupación Dr Ricardo Magdalena (Ricardo Magdalena)

Pasión Sabalera (Gustavo Abraham)

Unidad Colonista (Carlos Trod)

Colón semana 2025
