Arranca la semana más importante para Colón de este 2025
23 de noviembre 2025

El año deportivo de Colón resultó pésimo y en lo institucional fue similar. Por ello, lo mejor que le puede pasar al club y a sus hinchas es hacer borrón y cuenta nueva.

Colón y la semana más importante del año Y podrán comenzar la reconstrucción a partir de las elecciones que se desarrollarán el domingo 30 para elegir a las nuevas autoridades que asumirán a partir del 1 de diciembre.

En consecuencia, Colón iniciará la semana más importante del año, en donde los socios e hinchas sabrán quien es el encargado de suceder a Víctor Godano. Las cinco listas que se presentarán a las elecciones Tradición Sabalera (José Alonso) Sangre de Campeones (Ricardo Luciani) Agrupación Dr Ricardo Magdalena (Ricardo Magdalena) Pasión Sabalera (Gustavo Abraham) Unidad Colonista (Carlos Trod)