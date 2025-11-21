Vignatti rompió el silencio y dijo que Colón descendió por responsabilidad de Godano

El expresidente de Colón José Vignatti aseguró: "Estaba todo dado para que Colón siga en Primera, pero Godano y Passeggi se encargaron de que no fuera así"

En diálogo con Radio Gol 96.7 Vignatti habló de todos los temas, revalorizando su gestión a lo largo de los años y además se refirió a varios nombres propios.

Vignatti rompió el silencio

"Colón no se fue al descenso en la cancha de Newell's contra Gimnasia. Colón descendió cuando Godano y Passegi mandaron la revocatoria de la solicitud que había sido pedida por la dirigencia y consensuada al más alto nivel para que Colón se quedara en Primera División", comenzó contando.

Para luego agregar: "Estaba armado un formato para 30 equipos ya que se iba a agregar Deportivo Maipú, pero eso se cayó a pedazos porque Godano y Passegi nos revocaron el poder, cuando de antemano sabíamos cómo iba a ser el resultado. Colón se quedaba en Primera, pero la decisión de ellos, que ya eran directivos era la de revocarnos el poder y por eso estaban tan apurados en asumir porque si demoraban dos o tres días más en asumir, salía el fallo favorable a Colón".

"Hubo tanta mezquindad, que fueron confirmadas con otras actitudes. La polÍtica de destruirnos a nosotros con mentiras y falsas acusaciones, pedimos entrevistas, para que no me revoquen el poder. Pero Godano no me atendía el teléfono, fui hasta la casa y tampoco me recibió. Colon tiene todo para ser un grande, pero los dirigentes y posible candidatos políticos hacen todo para que sea cada vez más chico, vemos pasar el tiempo y eso no cambia", expresó Vignatti.

Y volviendo al tema del descenso, reveló: "La prueba es la revocatoria firmada por Godano y Passeggi, que la hicieron al día siguiente de asumir. Tapia nos citó a todos en Ezeiza, pero Godano no quiso reunirse con nosotros. Si le ganábamos a Vélez entrábamos a los playoffs y ese día los contrarios mencionaron la posibilidad de repartir los puntos y los jugadores y yo nos opusimos,salimos a ganar el partido y lo perdimos y ahí terminó una parte grande de la historia"

Consultado sobre si sentía que le tenía que pedir perdón al hincha respondió: "El que tenía que pedir disculpas por el descenso de Colón era Godano que pidió y firmó la revocatoria de nuestro reclamo. Hubiesen dejado que salga el fallo, nosotros no tenemos que arrepentirnos, ellos se tienen que arrepentir, porque creían que volver a Primera era un tarea sencilla y no lo es. No hay que destruir a tu adversario político, al contrario, convocando a otras personas y hacer una comunión de ideas y no mirar hacia atrás".

"En la calle me han puteado muchísimos que en su momento me venían a abrazar después del campeonato, que es el único que tiene el club en 117 años. Pero hoy en la calle todos me piden que volvamos. Jose Alonso es una persona sumamente capacitada para ser el presidente de Colón como lo fue Horacio Darrás, quien pasó por una situación que todos lamentamos y yo particularmente. Alonso tiene solvencia moral, pero también la solvencia económica que se necesita para ser presidente"

