Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Se conocieron cifras millonarias en la asamblea sabalera y los montos por las salidas de referentes y cuerpos técnicos generaron sorpresa entre los socios.

21 de noviembre 2025 · 13:54hs
Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Colón vivió una asamblea cargada de expectativas, no solo por la aprobación del balance sino por la difusión de cifras que el club mantenía bajo discreción. Entre los datos más sensibles, se detallaron los montos correspondientes a las salidas de varios nombres importantes del último ciclo deportivo.

Cifras que impactaron a los socios de Colón

Según lo informado a los socios, José Barreto representó un gasto de 8 millones de pesos, mientras que por Iván Moreno y Fabianesi se contabilizaron 12 millones. En el caso de Ariel Pereyra, el monto ascendió a 14 millones, y por Andrés Yllana, una de las cifras más altas, se abonaron 24 millones de pesos. Todos estos pagos se encuentran pactados en cuotas, algo que llamó la atención entre los presentes.

Más allá de los números, la revelación generó un comentario generalizado: la magnitud de las cifras no pasó inadvertida en un club que viene atravesando dificultades económicas y que aún mantiene 35 juicios activos, según se expuso en la misma asamblea.

El encuentro, que en principio parecía rutinario, terminó dejando una sensación clara entre los socios: todavía quedan muchos capítulos por conocer sobre la situación financiera del Sabalero.

Colón Moreno y Fabianesi cifras
