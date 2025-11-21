Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Se conocieron cifras millonarias en la asamblea sabalera y los montos por las salidas de referentes y cuerpos técnicos generaron sorpresa entre los socios.

Colón vivió una asamblea cargada de expectativas , no solo por la aprobación del balance sino por la difusión de cifras que el club mantenía bajo discreción. Entre los datos más sensibles, se detallaron los montos correspondientes a las salidas de varios nombres importantes del último ciclo deportivo.

Según lo informado a los socios, José Barreto representó un gasto de 8 millones de pesos , mientras que por Iván Moreno y Fabianesi se contabilizaron 12 millones . En el caso de Ariel Pereyra , el monto ascendió a 14 millones , y por Andrés Yllana, una de las cifras más altas, se abonaron 24 millones de pesos. Todos estos pagos se encuentran pactados en cuotas , algo que llamó la atención entre los presentes.

Más allá de los números, la revelación generó un comentario generalizado: la magnitud de las cifras no pasó inadvertida en un club que viene atravesando dificultades económicas y que aún mantiene 35 juicios activos, según se expuso en la misma asamblea.

El encuentro, que en principio parecía rutinario, terminó dejando una sensación clara entre los socios: todavía quedan muchos capítulos por conocer sobre la situación financiera del Sabalero.