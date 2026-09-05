Los convocados de Colón para intentar sacudir la escena ante Morón

Colón tiene todo listo para un partido que puede resultar determinante en sus aspiraciones de pelear arriba ante Morón. Los elegidos por Iván Delfino

Colón ya entró en modo partido. Después del último entrenamiento realizado este viernes, el plantel quedó concentrado por la tarde-noche para esperar el duelo frente a Morón , que se disputará este sábado, desde las 17, en el Brigadier López, por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional .

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Iván Delfino definió los convocados para una jornada que aparece marcada en rojo en el calendario del Sabalero. No hubo sorpresas en la nómina, ya que es la base con la que viene trabajando para afrontar uno de los compromisos más importantes de esta recta final. El que vuelve es Darío Sarmiento,

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Un partido que puede cambiar el escenario

Colón sabe perfectamente lo que hay en juego. Morón llega como uno de los protagonistas de la pelea en la parte alta y el enfrentamiento en Santa Fe representa una oportunidad concreta para el Sabalero: ganar, descontar terreno y volver a meterse de lleno en la discusión.

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Por eso, el partido no se presenta como uno más. A esta altura del campeonato, cada resultado puede modificar el panorama y un triunfo ante el Gallito podría significar mucho más que tres puntos. El margen es cada vez menor y Colón necesita aprovechar el factor local para dar un golpe que le permita recuperar impulso en la lucha de arriba.

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Los convocados de Colón