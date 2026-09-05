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El uno de Colón en la derrota frente a Deportivo Morón

Colón sumó su segunda derrota consecutiva y lo más destacado del equipo estuvo en la faceta ofensiva con Alan Bonansea y Franco García

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2026 · 20:06hs
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El uno por uno de Colón en la derrota ante Deportivo Morón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El uno por uno de Colón en la derrota ante Deportivo Morón.

Matías Budiño (4): Floja respuesta en el segundo gol, dando un rebote largo ante un remate sin potencia. En el primer gol alcanzó a tocar el balón pero quedan dudas si no debió salir a cortar el centro. En este partido, el arquero de Colón no ofreció seguridad.

Mauro Peinipil (3): Muchas ventajas por su lateral, no brinda garantías en la marca, le ganaron en velocidad con facilidad y además no aportó en ataque, equivocándose seguido con la pelota en los pies.

Pier Barrios (3): Lento y a destiempo, en el segundo gol se dejó anticipar por Berterame desde el piso, algunas malas salidas y dejando muchas dudas, al punto tal que fue reemplazado.

Federico Rasmussen (5): Fue el defensor más firme del equipo, aún cuando en el segundo gol salió a destiempo a cortar de cabeza y el bloque defensivo quedó descompensado. En el segundo tiempo, anticipó un par de jugadas.

Facundo Castet (4): Si bien no cometió errores puntuales, tampoco hizo un buen partido. Lo mejor un centro rasante en el segundo tiempo, pero no mucho más, por momentos se lo observó muy acelerado.

Julián Marcioni (3): Jugó 45' y no aportó nada. Irresoluto en los metros finales, se lo nota falto de confianza, no gana en velocidad, ni tampoco cuando encara en el pie a pie.

Federico Lértora (3): Muy flojo partido, perdió con Levato en el primer gol, al dejarlo cabecear en soledad. En el segundo no llega a cortar a Fagundez que habilita a Berterame y además cometió dos infracciones que le valieron una amonestación.

Ignacio Antonio (3): Fue reemplazado en el entretiempo, perdió con los volantes rivales y no tuvo dinámica. Además fue amonestado y eso seguramente sumó para que juegue solo el primer tiempo.

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Ignacio Lago (5): Si bien no está atravesando su mejor momento, siempre intenta. Le metió un buen pase a Bonansea, en el final casi marca pero tapó Salvá y buscó hasta el final, en inferioridad física por un golpe en la rodilla.

Franco García (6): El jugador más desequilibrante de Colón, sobre todo en el segundo tiempo, recostado por derecha asistió a Bonansea y generó peligro a la hora encarar.

Alan Bonansea (6): Marcó el gol para el descuento, pero además mostró actitud para pelear de espaldas e intentar siempre, bajó una pelota de un lateral que casi termina en gol de García. Fue el que más obligó a la defensa rival.

Leandro Garate (5): A diferencia de los anteriores partidos, en esta ocasión entró mejor, jugando de espaldas y tocando hacia los costados. Buena asistencia para Toledo, que no definió bien.

Agustín Toledo (4): Dispuso de una chance muy clara para empatar, sin embargo su remate débil y al cuerpo del arquero le impidió marcar el gol. Aportó dinámica, pero no estuvo preciso con la pelota.

Darío Sarmiento (-): Hacía más de un mes que no jugaba y se notó la inactividad. Pidió el balón, se estacionó por derecha, pero no logró desequilibrar.

Conrado Ibarra (-): Algunas corridas por la izquierda para intentar meter el centro. Pero ante un rival que esperaba con mucha gente, se le hizo complicado ganar en velocidad.

Jerónimo Buosi (-): Pocos minutos en cancha, ingresó en el final cuando Colón atacaba con mucha gente, pero no le quedó ninguna pelota como para rematar al arco rival.

Colón Deportivo Morón derrota
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