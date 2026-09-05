Colón sufrió un golpe durísimo, perdió con Deportivo Morón y encendió todas las alarmas

Colón cosechó su segunda caída consecutiva y esta vez fue ante un rival directo como lo es Deportivo Morón. Fue 2-1 para el Gallo y el gol del Sabalero lo marcó Alan Bonansea

Colón cosechó su segunda derrota consecutiva, con el agravante de que lo hizo ante un rival directo como lo es Deportivo Morón. Y más allá de la reacción en el segundo tiempo, se durmió en la primera etapa y lo pagó muy caro.

En el final del primer tiempo, el Gallo le marcó dos goles y comenzó a sentenciar la historia . El Sabalero descontó rápido en el inicio del complemento, pero no le alcanzó y cayó por 2-1.

Un primer tiempo para el olvido

La primera acción de peligro se dio a los 2' cuando Franco Fagundez habilitó a Gonzalo Berterame quien le ganó en velocidad a Mauro Peinipil y terminó definiendo desviado ante la rápida salida de Matías Budiño.

El partido era parejo, Deportivo Morón intentaba manejar el balón y Colón buscaba neutralizarlo para luego apostar por el juego directo. Los dos equipos intentaban llevar adelante su plan de juego, dentro de un contexto equilibrado.

Mientras que la chance más clara para Colón se produjo a los 19' y llegó de un lateral que ejecutó Federico Lértora, peinó de cabeza Alan Bonansea y debajo del arco el que no alcanzó a conectar fue Franco García.

Con el correr de los minutos, Colón comenzó a plantarse en campo rival y a jugar mejor. A los 21' el que intentó de media distancia fue Ignacio Lago y su remate fue atajado por Julio Salvá.

De todos modos, el cotejo era muy equlibrado, ya que ambos equipos se prodigaban a la hora de correr y meter, por lo cual tanto Colón como Deportivo Morón estaban más predispuestos para no dejar que el rival logre imponer su juego.

Pero cuando poco pasaba frente a los arcos, a los 36' apareció Lago para dejar a Bonansea de frente al arco, pero el delantero no alcanzó a definir y Salvá con los pies terminó mandando la pelota al córner.

Y cuando Deportivo Morón no inquietaba, a los 40' Joaquín Livera desde la izquierda envió un centro al área y Mauro Levato en soledad terminó cabeceando para decretar el 1-0.

"Mateo Levato"



Por el gol del jugador de Morón tras una mala salida defensiva de Colón. pic.twitter.com/2HRIjhLUpv — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 5, 2026

Cuando se jugaba tiempo de descuento, Deportivo Morón aprovechó otra desatención defensiva de Colón, Franco Fagundez habilitó a Gonzalo Berterame, quien remató y tapó Matías Budiño, pero en el rebote fue al piso para empujar el balón y establecer el 2-0.

"Gonzalo Berterame"



Por el gol del jugador de Morón ante Colón. pic.twitter.com/93dsQbLnU1 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 5, 2026

Así las cosas, Colón se fue a los vestuarios perdiendo por dos goles, que tuvieron que ver más con errores defensivos que con aciertos del rival.

En un primer tiempo muy parejo, el elenco visitante fue efectivo dentro del área, en cambio Colón que dispuso de alguna chance no pudo marcar y además se equivocó a la hora de defender.

Reaccionó en el complemento pero no le alcanzó

Para iniciar el segundo tiempo, Iván Delfino dispuso de dos cambios. Ingresaron Agustín Toledo y Leandro Garate y los que salieron fueron Ignacio Antonio y Julián Marcioni.

A los 2' Colón estuvo cerca de descontar cuando Facundo Castet pasó al ataque y metió un centro rasante que no alcanzó a conectar Leandro Garate y Salvá terminó atrapando el balón.

Con dos referentes de área Colón salió decididamente a buscar el descuento y a jugar en campo rival. Y empujaba en ese arranque del segundo tiempo.

No obstante, a los 5' Deportivo Morón desperdició una chance clarísima para comenzar a definir el partido, cuando Fagundez quedó de frente al arco e intentó picar el balón y la pelota fue atrapada por Budiño.

Y en la acción siguiente a los 6' llegó el descuento de Colón, Franco García ganó por derecha y asistió a Alan Bonansea quien quedó solo de frente al arco y empujó el balón a la red para establecer el 2-1.

"Gonzalo Berterame"



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En un minuto, Colón pudo estar perdiendo por tres goles y se puso a uno con el gol de Bonansea. Era todo del Sabalero que se lo lleva por delante a Deportivo Morón con determinación y fútbol.

El partido se jugaba en campo del equipo visitante, ya que Colón presionaba y marcaba la diferencia por derecha con el buen trabajo de Franco García, quien se imponía ante su marcador.

A los 28' Leandro Garate condujo en ataque y terminó habilitando a Agustín Toledo quien ingresó por izquierda y de frente al arco terminó rematando pero tapó Salvá.

Mientras que a los 30' Deportivo Morón avisó de contra cuando Juan Cruz Esquivel le ganó en velocidad a Mauro Peinipil pero terminó rematando desviado.

Y a los 31' Delfino metió dos cambios más, arriesgando de tal manera, que salieron Pier Barrios y Facundo Castet para los ingresos de Conrado Ibarra y Darío Sarmiento. Por lo cual, Federico Lértora pasó a jugar como marcador central.

En esos minutos finales, Colón lo fue a buscar con empuje y ganas, pero sin ideas. Deportivo Morón se defendía con cierto orden sobre todo cuando el juego iba por arriba.

Y en el último minuto de los seis de descuento, Ignacio Lago dentro del área alcanzó a rematar al primer palo y Salvá tapó con el pie para sostener el triunfo de Deportivo Morón.

Colón terminó cosechando su segunda caída consecutiva y no solo que no pudo descontarle puntos a los de arriba, sino que ahora quedó a nueve de Ferro y a siete de Deportivo Morón.

Síntesis

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio, 7-Franco García; 10-Ignacio Lago, 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 4-Emanuel Iñiguez, 2-Braian Salvareschi, 6-Emilio Lazza, 3-Joaquín Livera; 8-Santiago Kubiszyn, 5-Mauro Burruchaga, 11-Mariano Bíttolo, 7-Gonzalo Berterame; 10-Franco Fagundez, 9-Mateo Levato. DT: Walter Otta.

Goles: PT 40' Mauro Levato (DM), 46' Gonzalo Berterame (DM), ST 6' Alan Bonansea (C).

Cambios: ST 0' Agustín Toledo x Antonio (C), Leandro Garate x Marcioni (C), 15' Elías Contreras x Berterame (DM), 27' Juan Cruz Esquivel x Fagundez (DM), Gastón González x Bíttolo (DM), 31' Conrado Ibarra x Castet (C), Darío Sarmiento x Barrios (C), 40' Francisco Flores x Iñiguez (DM), Maximiliano González x Burruchaga (DM), Jerónimo Buosi x García (DM).

Amonestados: Barrios, Antonio, Lértora, Toledo (C), Lazza, Salvareschi, Burruchaga (DM).

Árbitro: Javier Delbarba.

Estadio: Brigadier López.