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Colón asume una prueba de fuego ante Morón para meterse en la pelea

Colón buscará la recuperación cuando reciba, desde las 17, al escolta Morón por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

5 de septiembre 2026 · 08:52hs
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Colón asume una prueba de fuego ante Morón para meterse en la pelea

Prensa Colón

Colón afrontará este sábado una verdadera prueba de fuego en el Brigadier López. Desde las 17, recibirá a Morón por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido trascendental para recuperarse de la derrota ante Racing de Córdoba y, sobre todo, recortar distancias con los equipos que pelean arriba.

El Rojinegro sabe que no tiene demasiado margen para dejar puntos en el camino. Una victoria ante el Gallito le permitiría acercarse a los puestos de privilegio y sostener con mayor firmeza el objetivo de luchar por el primer lugar de la zona. Para eso, Iván Delfino prepara dos variantes tácticas respecto de la última presentación.

• LEER MÁS: Los convocados de Colón para intentar sacudir la escena ante Morón

Ignacio Antonio ingresará por Agustín Toledo y Franco García por Leandro Garate. Pero las modificaciones no se limitarán a nombres propios, ya que Colón presentará un nuevo dibujo: 4-2-3-1, con Ignacio Lago más adelantado, en una posición cercana a la de centrodelantero.

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Nacho Lago irá de punta en Colón contra Morón.

Con dos volantes de contención y una línea de tres por detrás del delantero, Delfino buscará que Colón tenga mayor peso en los metros finales y pueda imponer condiciones ante un rival directo.

Del otro lado, Walter Otta también realizará modificaciones respecto de la última presentación del Gallito. La primera estará obligada por la ausencia de Iván Vaquero, quien no forma parte de la nómina para este encuentro. En su lugar, Joaquín Livera volvería a ocupar el lateral izquierdo.

Además, Emanuel Iñiguez regresaría a la titularidad en el carril derecho de la defensa, reemplazando a Elías Contreras. Mientras tanto, la tercera variante se produciría en el arco: Julio Salvá volvería a ser titular en lugar de Federico Díaz, luego de cumplir la sanción que le había impedido estar disponible.

Probables formaciones de Colón y Morón

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Ignacio Lago y Franco García; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Juan Manuel Olivares; Franco Fagundez y Mateo Levato.

Hora de inicio: 17.

Árbitro: Javier Delbarba.

Estadio: Brigadier López.

Morón Primera Nacional Colón
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