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Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Colón quedó a 7 puntos de Ferro y comparte el 2° puesto con Deportivo Morón, aunque el Gallito tiene mejor diferencia de gol y un pendiente ante Central Norte.

25 de agosto 2026 · 11:39hs
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Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

La Zona A de la Primera Nacional entró en su etapa decisiva y Colón se mantiene en la pelea por los primeros puestos. Luego de vencer 2-1 a San Miguel en el Malvinas Argentinas de Los Polvorines, el Sabalero alcanzó los 45 puntos y quedó a siete del líder Ferro.

El conjunto de Caballito cerró la fecha 26 con otra victoria, esta vez por 1-0 ante All Boys, y llegó a 52 unidades. Así, el equipo dirigido por Iván Delfino no pudo recortar distancia, aunque continúa teniendo a tiro el objetivo de terminar en lo más alto.

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La novedad para Colón es que ahora comparte el segundo lugar con Deportivo Morón. Ambos tienen 45 puntos, pero el Gallito posee una diferencia de gol ampliamente superior: +17 contra +14 del Sabalero.

Además, Morón tiene un partido pendiente. Este miércoles visitará a Central Norte, en Salta, y una victoria le permitiría llegar a 48 puntos y quedar a solamente cuatro de Ferro, además de sacarle tres de ventaja a Colón.

El calendario de Ferro, líder de la zona de Colón

El líder tendrá por delante diez fechas y deberá afrontar varios compromisos exigentes, aunque contará con la ventaja de jugar algunos partidos importantes en Caballito.

Fecha 27: Estudiantes de Buenos Aires (visitante)

Fecha 28: Mitre (local)

Fecha 29: Almirante Brown (visitante)

Fecha 30: Ciudad de Bolívar (local)

Fecha 31: Defensores de Belgrano (visitante)

Fecha 32: Deportivo Madryn (local)

Fecha 33: Central Norte (visitante)

Fecha 34: Racing de Córdoba (local)

Fecha 35: Chaco For Ever (local)

Fecha 36: Acassuso (visitante)

Ferro no afloja y mantiene la ventaja sobre Col&oacute;n, mientras que la estir&oacute; con Mor&oacute;n.

Ferro no afloja y mantiene la ventaja sobre Colón, mientras que la estiró con Morón.

Ferro tiene 52 puntos y deberá defender una ventaja considerable, aunque todavía tendrá que visitar a Estudiantes, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Central Norte y Acassuso. Además, recibirá a Deportivo Madryn y Racing de Córdoba, dos equipos que también buscan protagonismo.

Morón, con el duelo ante Colón como gran estación

El panorama del Gallito es particular porque tiene un partido menos. Antes de continuar con el calendario habitual, visitará este miércoles a Central Norte.

Después le quedará:

Fecha 27: San Miguel (local)

Fecha 28: Racing de Córdoba (visitante)

Fecha 29: Colón (visitante)

Fecha 30: Godoy Cruz (local)

Fecha 31: Los Andes (visitante)

Fecha 32: All Boys (local)

Fecha 33: Estudiantes de Buenos Aires (visitante)

Fecha 34: Mitre (local)

Fecha 35: Almirante Brown (visitante)

Fecha 36: Ciudad de Bolívar (local)

El partido que aparece marcado en rojo es, sin dudas, el de la fecha 29 frente a Colón en Santa Fe. Será un enfrentamiento directo entre dos de los principales perseguidores de Ferro y puede tener un peso enorme en la definición de la Zona A.

Morón llega con 45 puntos en 25 partidos, por lo que todavía tiene la posibilidad de sumar una cantidad importante de unidades antes de ese encuentro.

Colón y un calendario que no da respiro

El Sabalero también tendrá que afrontar un tramo final exigente, con varios rivales que pelean por objetivos importantes.

Fecha 27: Racing de Córdoba (visitante)

Fecha 28: Deportivo Morón (local)

Fecha 29: Godoy Cruz (visitante)

Fecha 30: Los Andes (local)

Fecha 31: All Boys (visitante)

Fecha 32: Estudiantes de Buenos Aires (local)

Fecha 33: Mitre (visitante)

Fecha 34: Almirante Brown (local)

Fecha 35: Ciudad de Bolívar (visitante)

Fecha 36: Defensores de Belgrano (local)

El calendario del equipo de Iván Delfino tiene una particularidad: después de visitar a Racing de Córdoba, recibirá a Morón en un partido que puede convertirse en una bisagra.

Luego llegará una visita a Godoy Cruz, otro equipo que se encuentra en la pelea por los puestos de Reducido, y posteriormente tendrá enfrentamientos con Los Andes, All Boys y Estudiantes de Buenos Aires.

Una carrera que puede definirse en los cruces directos

Con Ferro en 52 puntos, Morón y Colón en 45, todavía hay mucho por jugar. Y el partido pendiente del Gallito puede modificar nuevamente la fotografía de la tabla.

Para Colón, la cuenta es clara: necesita sostener su buen momento y esperar que Ferro deje puntos en el camino, pero también deberá hacerse fuerte en los enfrentamientos directos.

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El choque con Morón de la fecha 28 y los compromisos posteriores ante Godoy Cruz y otros equipos que buscan meterse en el Reducido serán determinantes.

La definición de la Zona A empieza a tomar temperatura y, a diez fechas del final para Colón y Ferro, y 11 para Morón, cada punto puede terminar valiendo oro.

Colón Ferro Morón
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