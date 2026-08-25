Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

El nivel en el puerto de Santa Fe se ubicó en 3,01 metros, muy por debajo del umbral de alerta. El organismo nacional prevé lluvias escasas en la cuenca alta y un progresivo descenso de los caudales emitidos por Yacyretá, mientras se monitorea el impacto de El Niño para la primavera 2026 .

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó su último informe de proyección hidrológica del mes de agosto y ratificó que el río Paraná mantendrá un comportamiento de aguas medias con una dinámica de leve descenso en el tramo santafesino.

La última medición oficial en el puerto de la ciudad de Santa Fe arrojó una altura de 3,01 metros, una cifra distante de los 5,30 metros fijados como nivel de alerta y de los 5,70 metros correspondientes a la etapa de evacuación.

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Disminución de caudales

El escenario actual está influenciado por la escasez de precipitaciones en la mayor parte de la Cuenca del Plata y por la disminución de los caudales erogados desde la represa de Yacyretá. Si bien se esperan lluvias leves en los ríos brasileños Tieté y Grande, la previsión para las áreas generadoras de caudal continúa siendo deficitaria.

"El Paraná en Santa Fe y el corredor hacia Rosario se mantendrá en la franja inferior de aguas medias, con oscilaciones y una gradual tendencia al descenso durante los próximos días", explica el reporte del Instituto Nacional del Agua (INA).

Proyecciones hidrológicas y el contexto del fenómeno El Niño 2026

El monitoreo oficial analiza la situación a corto plazo en las distintas estaciones de la cuenca, en paralelo con los informes climáticos internacionales para el último trimestre del año:

Estaciones de la región: La Paz registró 3,44 metros; la capital entrerriana (Paraná) 2,70 metros; Reconquista 2,87 metros y el puerto de Rosario se posicionó en 2,95 metros.

Comportamiento aguas arriba: el caudal en Guaíra se ubica en 8.400 m³/s (aguas medias bajas), mientras que Itaipú eroga 9.200 m³/s. El río Iguazú y el río Paraguay mantienen dinámicas de leve descenso por falta de aportes pluviales significativos.

Monitoreo de la NOAA para 2026: los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. sostienen un 95 % de probabilidad de que el fenómeno El Niño alcance una intensidad "muy fuerte" entre octubre y diciembre de 2026.

Impacto en la cuenca: aunque la consolidación de El Niño incrementa la probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en la primavera, el INA remarcó que la evolución concreta de los niveles hidrológicos dependerá de la distribución efectiva de las lluvias y la respuesta de los tributarios.

El escenario de El Niño para los próximos meses

El comportamiento actual del Paraná también se analiza en un contexto climático de mayor plazo. Las últimas proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) muestran un fortalecimiento del fenómeno El Niño, con una probabilidad del 95% de que alcance una intensidad “muy fuerte” durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Además, existe un 69% de posibilidades de que el evento supere, en ese período, el umbral de intensidad de los episodios registrados desde 1950.

Este escenario podría tener incidencia sobre los patrones de precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica durante los próximos meses, aunque no permite anticipar por sí solo una determinada altura del río Paraná en Santa Fe.

La intensidad y distribución de las lluvias, el comportamiento de los afluentes y las condiciones de la cuenca serán determinantes para establecer cómo evoluciona el nivel del río. De hecho, el propio organismo estadounidense advierte que una mayor intensidad de El Niño aumenta las probabilidades de determinados impactos climáticos, pero no los garantiza.

Así, mientras el pronóstico hidrológico de corto plazo del INA anticipa para Santa Fe una continuidad de niveles de aguas medias con una leve tendencia descendente, el escenario climático de los próximos meses plantea un contexto que deberá ser monitoreado especialmente a medida que avance la primavera y se acerque el período de mayor influencia de El Niño.