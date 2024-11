Braian Guille: "Mi deseo es quedarme en Colón y ojalá se pueda cumplir"

Uno de ellos es Braian Guille, que levantó en la parte final de la Primera Nacional, pero no bastó en busca de cristalizar el objetivo. En charla con Sol 91.5, el zurdo contó cómo está el escenario: "Habló mi repre un poco para ver qué se podía hacer, porque le dije que tenía muchas ganas de quedarme y tratar de devolver a Colón a Primera, que es donde merece estar peleando por entrar a alguna copa y no en esta categoría, que es desgastante".

Brian Guille hace fuerza para seguir en Colón

Finaliza su préstamo, por lo que la dirigencia sabalera tendría que negociar con Olimpo, dueño del pase, en caso de buscar retenerlo. Mediante una compra asoma complicado, pero el jugador tiene fe: "Mi intención es quedarme y la prioridad la tiene Colón, porque tengo opción de compra y el contrato se me termina en diciembre. Ojalá se pueda cumplir".

Braian Guille.jpg Braian Guille reveló que con su representante buscan seguir en Colón. Prensa Colón

En el final, explicó que ya siente arraigo en Santa Fe, pero que no depende solo de él: "Siempre dije que trato de dar el 100% y a veces las cosas se dan y otras no. En la etapa final del torneo se me pudo dar un poco de lo que quiero para mí y darle al equipo. Después, la ciudad me encanta y me siento muy cómodo. Así que el deseo de quedarme en Colón está".