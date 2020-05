Castagno Suárez: "El problema de Vignatti es que no delega"

Diego Castagno Suárez fue uno de los protagonistas principales de los años dorados desde lo deportivo de Colón, cuando fue subcampeón del fútbol argentino y se dio el lujo de jugar la Copa Libertadores de América, donde cayó en cuartos de final tras caer frente a River, que terminaría siendo el campeón de dicho torneo.

Castagno Suárez sabalero habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre lo que fue su paso por Colón, pero también se tomó un tiempo para opinar de la realidad futbolística del equipo, haciendo foco en la final de la Copa Sudamericana que el Sabalero perdió ante Independiente del Valle, debido a su conocimiento del fútbol ecuatoriano por su trabajo en dicho país, y también se tomó un tiempo para hablar de su relación con José Vignatti.

En el arranque de la charla hizo relación a su etapa en Colón y Castagno Suárez dijo: "Seguramente fue de lo mejor en mi carrera. Esa etapa fue muy buena, junto a la del Tolo Gallego en Independiente. La verdad no quiero pecar de falsa humildad, pero considero que por la calidad de jugador que creo que fui tuve muy buena carrera, participé de grupos que tenían jerarquía. En los lugares que estuve logramos objetivos, los dos más significativos fueron el campeonato con Independiente y entrar por primera vez en la historia a una Copa Libertadores con un club tan grande como Colón, eso es un objetivo hermoso. Teniendo en cuenta que solo entraban los campeones a esas copas. No fui un jugador de excelencia, mi base fue el sacrificio y pude intervenir en muy buenos equipos. Ganar en la Bombonera con Colón al equipo de Carlos Bilardo fue histórico".

LEER MÁS: La sede de Colón vuelve a abrir sus puertas

En cuanto a su etapa en la ciudad, Castagno Suárez reveló: "La vedad que después de eso conocí Santa Fe. Es hermosa, la gente es hermosa. La gente de Colón me valoró con el tiempo y me trató con mucho cariño, tengo el mejor recuerdo y sentimiento. Tengo amigos de esa época que son fanáticos y que estamos continuamente hablando de fútbol y del club".

Por su trabajo en Olmedo de Ecuador fue inevitable preguntarle por la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle y Castagno Suárez indicó: "Colón tuvo que pagar la doble competencia, es difícil llegar a una final internacional. A nosotros nos ocurrió cuando jugamos Copa Libertadores, el torneo local entraba en una segunda opción y la cabeza y las piernas no dan. Más allá de que puede haber diferencias en las relaciones entre el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Creo que Domínguez va a acomodar todo eso, sabe cómo se tiene que manejar y qué fútbol desarrollar. Me encanta lo que hace Eduardo junto a su cuerpo técnico”.

image.png Castagno Suárez viene de trabajar en Olmedo de Ecuador y habló de las ganas de volver a Colón.

Respecto a la final Sudamericana señaló: “Independiente del Valle fue uno de los mejores de América, lo tengo visto al equipo. Creo que futbolísticamente es mucho más que Colón. Ahora, viendo las 40.000 personas, uno podía prever que el desarrollo iba a ser parejo. Pero Independiente fue uno de los mejores equipos de América, con un equipo muy definido y aceitado".

En tanto que también se refirió a cómo fue su retiro de la actividad y Castagno Suárez afirmó: "Después de Talleres me quedé a vivir en Carlos Paz, conocí a mi mujer acá. En principio dejé el fútbol y me dediqué a otra actividades, pero con un poco de terapia me di cuenta que lo que quería era ser entrenador de juveniles. Estudié y me dedico a eso, empecé en Atlético de Carlos Paz, después fui a Independiente, hablé con Gabi Milito, me dijo que necesitaban técnicos y me fui dos años a Independiente. También estuve en Ecuador, con Darío Franco, como técnico de reserva y coordinador de las juveniles”.

LEER MÁS: Loco González: "Vignatti es una persona fría y calculadora"

En otra parte de la charla hizo mención a su relación con José Vignatti y manifestó: "Lo conozco perfectamente, el gran problema es que no delega, no hay una Subcomisión de Fútbol, no hay quién contrate a los jugadores, no hay quién ponga al técnico, no hay técnico que pueda trabajar como están acostumbrado sin presiones de los dirigentes, en este caso José. No sé si es problema o una virtud. A eso lo sabrá él y a través del tiempo, las etapas que estuvo como presidente marcarán el modo que tiene de dirigir al club. Para mí es un problema que tenga que decidir todo. Más hoy donde el fútbol está superprofesionalizado, tiene que tener a gente muy competente en todas las áreas. Si va a decidir todo se hará muy difícil".

Y en el final, Castagno Suárez sentenció: "Son los socios los que tienen que hacer un análisis y saber de qué manera quiéren que se conduzca el club, con él o con otro presidente que sea más pluralista. No entiendo por qué José no contrata a un montón de jugadores que estuvimos en una etapa gloriosa del club. No lo digo por mí ya que todavía no tuve una experiencia como para trabajar. Pero son sus formas de manejarse, si la gente lo sigue votando es porque a la gente le gusta esa forma de conducir".