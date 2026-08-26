Colón acelera en el mercado: Alonso confirmó las posiciones buscadas y los nombres descartados

El presidente de Colón habló sobre el mercado de pases, descartó a Tomás González, explicó las dificultades económicas y reveló qué perfil busca el club.

El presidente de Colón , José Alonso, habló con la prensa sobre el mercado de pases y el presente deportivo del Sabalero. El dirigente confirmó las posiciones que pretenden reforzar, descartó algunos nombres que habían aparecido como posibilidades y explicó las dificultades para incorporar futbolistas de Primera. Además, aseguró que todavía existen alternativas en carpeta para potenciar al plantel.

Colón busca creatividad y varios nombres quedaron descartados

Uno de los nombres que había tomado fuerza en los últimos días era el de Tomás González, actualmente en Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, Alonso descartó que el futbolista pueda convertirse en refuerzo del conjunto rojinegro.

El presidente también confirmó que quedaron sin efecto las gestiones por «El Rancho» Rosales, de Mitre, y Arnaldo «Pitu» González, enganche de Bolívar. De esta manera, la dirigencia deberá avanzar sobre otras alternativas disponibles antes del cierre del mercado.

Alonso explicó que la intención es sumar un carrilero o un mediocampista ofensivo que pueda desempeñarse como enganche. El objetivo es encontrar un futbolista que aporte creatividad, pausa y capacidad para generar juego en los metros finales.

El máximo dirigente Sabalero se refirió, además, a las dificultades que enfrentan los clubes de la Primera Nacional para competir con instituciones de la máxima categoría durante el mercado de pases.

“A los jugadores de primera les cuesta bajar a la categoría y si lo hacen te quieren cobrar un dinero muy importante”, expresó Alonso, quien remarcó que los costos hacen todavía más complejas las negociaciones.

El presidente rojinegro aseguró que Colón todavía cuenta con otras opciones y que la búsqueda continuará durante los próximos días. “Tenemos otros jugadores en carpeta”, señaló, antes de remarcar cuál es el principal objetivo: “La idea es buscar un futbolista que nos ayude en la creatividad. Ojalá lo consigamos”.

El Sabalero tendrá tiempo hasta el próximo jueves 3 de septiembre para cerrar una incorporación y sumar una pieza que le permita elevar la jerarquía de su plantel.

El objetivo deportivo y los números que ilusionan

Más allá del mercado, Alonso destacó el compromiso del plantel y valoró especialmente la capacidad de Nacho Lago para adaptarse a distintas posiciones. Sin embargo, consideró que la llegada de un futbolista creativo también podría permitirle al delantero desempeñarse en un lugar donde pueda explotar mejor sus características.

En cuanto a la pelea por los primeros puestos, el presidente reconoció la ventaja que consiguió Ferro, aunque remarcó que todavía quedan 30 puntos en disputa. Por eso, la intención es mantener la ilusión partido a partido, conseguir una racha de triunfos y continuar con posibilidades de pelear por el ascenso.

En caso de que Colón deba disputar el Reducido, el objetivo será llegar en la mejor posición posible para contar con ventaja de localía.

Alonso también puso en valor los números que presenta el equipo en el campeonato. El Sabalero tiene un 73,33% de efectividad como local, aparece entre las defensas menos vencidas de la categoría y cuenta con una de las mejores diferencias de gol, solamente superado por Morón.

Alonso y su mirada sobre los arbitrajes

Por último, José Alonso se refirió a los arbitrajes y buscó quitarle dramatismo a algunas de las decisiones que generaron cuestionamientos durante las últimas jornadas. El presidente de Colón consideró que la Primera Nacional es una categoría de mucho roce y contacto físico, donde los árbitros deben interpretar numerosas acciones durante los partidos.

En ese sentido, sostuvo que a lo largo de un torneo existen fallos que pueden perjudicar a un equipo y otros que terminan favoreciéndolo. Para Alonso, esas situaciones tienden a equilibrarse con el correr de las fechas y no deben desviar la atención del objetivo principal.

Con el mercado de pases todavía abierto, Colón continúa trabajando para encontrar ese futbolista que pueda aportar creatividad y darle al equipo una alternativa más en la recta final del campeonato.