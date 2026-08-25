Colón se fortalece con triunfos y Delfino trabaja para encontrar el juego

Colón amplió su ventaja en la zona de Reducido y encontró en la eficacia su principal virtud, aunque todavía debe mejorar el juego.

Colón atraviesa un momento positivo desde la llegada de Iván Delfino, aunque todavía tiene cuestiones futbolísticas por resolver. El triunfo ante San Miguel volvió a mostrar a un equipo efectivo, ordenado y dispuesto a resistir cuando el partido se complicó. La victoria le permitió además tomar distancia de sus perseguidores y acercarse a su objetivo principal.

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Eficacia y resistencia, las claves de Colón ante San Miguel

Delfino sabe que en una categoría tan pareja muchas veces no alcanza con intentar jugar bien. La prioridad pasa por conseguir resultados y Colón logró justamente eso frente a San Miguel. No tuvo una producción futbolística destacada, pero aprovechó las oportunidades que generó y después sostuvo la ventaja con una postura mucho más defensiva.

Colón consiguió imponerse 2-1 y, pese a terminar sufriendo en el tramo final, logró sostener la ventaja y sumar tres puntos importantes. Delfino movió el banco para reforzar el equipo y buscar mayor velocidad, aunque quedó pendiente aprovechar mejor los espacios para salir de contra.

La ventaja en la tabla y una deuda futbolística

Las victorias consecutivas tienen un impacto importante en la pelea por el ascenso. Colón consiguió sacarle diez puntos de diferencia a Ciudad Bolívar, que actualmente ocupa el último lugar de clasificación al Reducido. Además, Los Andes aparece doce unidades por detrás, aunque todavía debe disputar un encuentro.

Con diez fechas por delante, la diferencia representa un margen considerable y le permite al Sabalero mirar el cierre del campeonato con mayor tranquilidad. De todos modos, el objetivo no pasa solamente por entrar al Reducido: terminar lo más arriba posible puede significar una ventaja deportiva en las instancias decisivas y, en caso de alcanzar el primer puesto, contar con una oportunidad adicional para conseguir el ascenso.

Desde que asumió, Delfino fue realizando modificaciones para encontrar su mejor equipo. Ante San Miguel probó con dos centrodelanteros, aunque la fórmula no terminó de convencer. La falta de protagonismo de los delanteros continúa siendo una preocupación. Colón está encontrando goles por otras vías: Toledo convirtió en los últimos dos partidos, los mediocampistas también aportaron y Lago aparece con frecuencia en el marcador. Sin embargo, el equipo necesita que sus atacantes tengan una participación más decisiva.

Otro aspecto pendiente es la generación de juego y Delfino insiste en que el orden será una de las bases de su ciclo. El entrenador pretende un equipo compacto y equilibrado, aunque todavía debe encontrar sociedades en la mitad de la cancha y una mayor presencia ofensiva.

En ese sentido, la posibilidad de incorporar un enganche aparece como una alternativa. La necesidad de sumar creatividad ya había sido detectada anteriormente y ahora vuelve a aparecer como una de las prioridades para que Colón pueda acompañar sus buenos resultados con una evolución en el juego.