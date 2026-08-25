Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón mira de reojo las amarillas: Lago y Peinipil, al límite

Colón tiene dos titulares al borde de la suspensión: Ignacio Lago y Mauro Peinipil acumulan cuatro amarillas y deberán cuidarse para evitar quedar afuera del próximo compromiso.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 18:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón mira de reojo las amarillas: Lago y Peinipil, al límite

Prensa Colón

Colón atraviesa un buen momento en el campeonato, pero también debe prestar atención a una situación que puede condicionar la planificación de Iván Delfino. Dos futbolistas importantes del equipo, Lago y Peinipil, acumularon cuatro tarjetas amarillas y están al límite de la suspensión. Ambos deberán jugar con especial cuidado para no recibir una nueva amonestación.

LEER MAS: Colón se fortalece con triunfos y Delfino trabaja para encontrar el juego

Dos titulares que están al límite

Ignacio Lago y Mauro Peinipil se convirtieron en piezas habituales dentro de la formación de Colón y por eso sus cuatro amarillas generan cierta preocupación en el cuerpo técnico. Una nueva tarjeta los dejaría automáticamente suspendidos y obligaría a Delfino a buscar alternativas para reemplazarlos.

La situación adquiere todavía más relevancia teniendo en cuenta que el Sabalero atraviesa una etapa importante del torneo y busca mantenerse en los primeros puestos. Perder a cualquiera de los dos jugadores podría representar un problema para la planificación del próximo encuentro.

Delfino deberá evaluar la situación sin modificar necesariamente su equipo por anticipado. La intención será que ambos puedan cumplir su función sin exponerse innecesariamente y evitar una amonestación que complique el armado para la fecha siguiente.

Colón necesita administrar las tarjetas

El entrenador no solamente tendrá que pensar en el rendimiento futbolístico de sus dirigidos, sino también en administrar las situaciones individuales durante los partidos. Cuando un jugador llega a cuatro amarillas, cualquier infracción puede convertirse en un problema mayor.

Lago y Peinipil tendrán esa presión adicional en el próximo compromiso. Ambos deberán mantenerse dentro de los límites para completar el partido sin recibir la quinta tarjeta.

En un campeonato donde cada punto resulta importante, contar con el plantel completo puede marcar diferencias. Por eso, Colón seguirá de cerca la situación de sus dos titulares, que llegan al próximo encuentro condicionados y deberán evitar una amonestación que los deje afuera de la fecha posterior.

Colón
Noticias relacionadas
colon mira de reojo a ferro: el lider busca estirar la ventaja ante all boys

Colón mira de reojo a Ferro: el líder busca estirar la ventaja ante All Boys

delfino se ilusiona con colon: confio plenamente en los jugadores

Delfino se ilusiona con Colón: "Confío plenamente en los jugadores"

colon derroto a san miguel, sumo de a tres y encadeno su tercera victoria

Colón derrotó a San Miguel, sumó de a tres y encadenó su tercera victoria

colon informo el parte medico de sarmiento y beltran

Colón informó el parte médico de Sarmiento y Beltrán

Lo último

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: Muchos motociclistas no saben frenar

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan descompuestos de hambre

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan "descompuestos de hambre"

Último Momento
Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: Muchos motociclistas no saben frenar

Alertan que el derrape es la principal causa de accidentes en motos en Santa Fe: "Muchos motociclistas no saben frenar"

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan descompuestos de hambre

Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos niños llegan "descompuestos de hambre"

Una escuela de Colastiné Norte sufrió su quinto robo en el año: le sustrajeron la bomba del comedor y suspendieron las clases

Una escuela de Colastiné Norte sufrió su quinto robo en el año: le sustrajeron la bomba del comedor y suspendieron las clases

Adorni tendrá 15 días más para explicar su patrimonio antes de que definan si será indagado

Adorni tendrá 15 días más para explicar su patrimonio antes de que definan si será indagado

Ovación
Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

Deportivo Madryn venció a Godoy Cruz y quedó 4° en la Zona A

CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

CONMEBOL confirmó el calendario 2027: cuándo comenzarán la Libertadores y la Sudamericana

Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Alpine decidió no apelar la sanción de la FIA a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos

Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor