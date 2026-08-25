Colón mira de reojo las amarillas: Lago y Peinipil, al límite

Colón tiene dos titulares al borde de la suspensión: Ignacio Lago y Mauro Peinipil acumulan cuatro amarillas y deberán cuidarse para evitar quedar afuera del próximo compromiso.

Colón atraviesa un buen momento en el campeonato, pero también debe prestar atención a una situación que puede condicionar la planificación de Iván Delfino. Dos futbolistas importantes del equipo, Lago y Peinipil, acumularon cuatro tarjetas amarillas y están al límite de la suspensión. Ambos deberán jugar con especial cuidado para no recibir una nueva amonestación.

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Dos titulares que están al límite

Ignacio Lago y Mauro Peinipil se convirtieron en piezas habituales dentro de la formación de Colón y por eso sus cuatro amarillas generan cierta preocupación en el cuerpo técnico. Una nueva tarjeta los dejaría automáticamente suspendidos y obligaría a Delfino a buscar alternativas para reemplazarlos.

La situación adquiere todavía más relevancia teniendo en cuenta que el Sabalero atraviesa una etapa importante del torneo y busca mantenerse en los primeros puestos. Perder a cualquiera de los dos jugadores podría representar un problema para la planificación del próximo encuentro.

Delfino deberá evaluar la situación sin modificar necesariamente su equipo por anticipado. La intención será que ambos puedan cumplir su función sin exponerse innecesariamente y evitar una amonestación que complique el armado para la fecha siguiente.

Colón necesita administrar las tarjetas

El entrenador no solamente tendrá que pensar en el rendimiento futbolístico de sus dirigidos, sino también en administrar las situaciones individuales durante los partidos. Cuando un jugador llega a cuatro amarillas, cualquier infracción puede convertirse en un problema mayor.

Lago y Peinipil tendrán esa presión adicional en el próximo compromiso. Ambos deberán mantenerse dentro de los límites para completar el partido sin recibir la quinta tarjeta.

En un campeonato donde cada punto resulta importante, contar con el plantel completo puede marcar diferencias. Por eso, Colón seguirá de cerca la situación de sus dos titulares, que llegan al próximo encuentro condicionados y deberán evitar una amonestación que los deje afuera de la fecha posterior.