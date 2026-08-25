Colón intensifica la búsqueda de un volante creativo para reforzar el equipo

Colón intensifica las gestiones para reforzar la generación de juego y busca un enganche o mediocampista ofensivo. González interesa, pero no es sencillo.

Colón comenzó a intensificar las negociaciones para sumar un futbolista de Primera División que pueda convertirse en una pieza importante dentro del equipo de Iván Delfino. La dirigencia entiende que necesita incorporar creatividad en la mitad de la cancha y por eso apunta a un enganche o volante ofensivo. Entre los nombres analizados aparece Tomás González, aunque su llegada presenta dificultades.

Una búsqueda específica para el equipo de Delfino

Colón tendrá disponible un cupo para incorporar hasta el 2 de septiembre, una posibilidad que la dirigencia buscará aprovechar para reforzar. El entrenador pretende sumar una alternativa diferente para la zona de creación. La intención es incorporar un jugador que tenga capacidad para manejar la pelota, encontrar espacios y generar juego para los atacantes.

Colón viene mostrando una mejoría en los resultados, pero todavía tiene como materia pendiente la elaboración. La falta de un futbolista que pueda asumir el rol de conductor es uno de los aspectos que la dirigencia pretende solucionar en este mercado.

Por eso, el Sabalero apunta directamente al fútbol de Primera División. La búsqueda no está centrada solamente en sumar una pieza más al plantel, sino en encontrar un jugador que pueda asumir protagonismo y ofrecerle a Delfino una variante que actualmente no tiene.

Tomás González interesa, pero la operación es complicada

Tomás González es uno de los nombres que aparecen en la consideración de Colón. El futbolista reúne las características que busca el cuerpo técnico y además cuenta con el conocimiento de Delfino, quien ya lo dirigió y conoce sus condiciones.

Sin embargo, su incorporación no resulta sencilla. La negociación está condicionada por dos cuestiones económicas que deberán resolverse para que pueda avanzar: las pretensiones salariales del jugador y el costo que implicaría concretar su salida de su actual club.

Ante este panorama, la dirigencia analiza diferentes caminos y mantiene abiertas otras alternativas que puedan responder al mismo perfil. La prioridad continúa siendo incorporar un volante creativo que pueda darle mayor claridad al juego ofensivo.

Colón sabe que el margen económico es un factor determinante y por eso busca encontrar una fórmula que permita cerrar una incorporación importante sin comprometer las finanzas del club. González sigue en carpeta, aunque por ahora la negociación está lejos de ser sencilla.

Tres nombres que también aparecen en el radar de Colón

Entre las alternativas que analiza Colón también aparecen tres nombres con experiencia: Arnaldo “Pitu” González, Jorge “Coco” Correa y Santiago Rosales. Los tres son opciones que la dirigencia evalúa mientras avanza en la búsqueda de un jugador que pueda aportar soluciones.