El frío se instala en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado y durante el fin de semana La ciudad de Santa Fe amaneció este sábado con 12,2° y algunas nubes. El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas: el domingo la mínima será de 4° y el lunes llegará a 3°. El martes comenzará un leve ascenso térmico 5 de septiembre 2026 · 09:10hs

José Busiemi

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 12.2º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, el continuo ingreso de aire frío a la región, sumado al arribo del sistema de origen polar que se produciría entre la jornada de mañana y el lunes, generan que las condiciones sean estables, potenciando el sistema de alta presión y con ello manteniendo jornadas mayormente soleadas y que las temperaturas desciendan a valores más lógicos para la época del año que se transita.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con temperaturas con significativo descenso de las mínimas, 4° y suave descenso de las máximas, 14°. Vientos moderados predominando del sector sur, rotando al sureste y disminuyendo gradualmente su intensidad.

En tanto para el lunes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 3° y suave ascenso de las máximas, 16°. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este/noreste. Por último, martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 7° y máxima 18°. Vientos leves del sector este/noreste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal