Colón ya tiene día y horario para un duelo clave ante Morón por la Zona A

Colón recibirá al Gallito el sábado 5 de septiembre desde las 17, en el Brigadier López, por la fecha 28 de la Zona A.

Colón ya conoce cuándo volverá a jugar por la Zona A. El Sabalero recibirá a Deportivo Morón el próximo sábado 5 de septiembre, desde las 17 horas, en el estadio Brigadier López. El compromiso será correspondiente a la fecha 28 y tendrá un valor especial por tratarse de un rival directo en la pelea por los primeros puestos.

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Un partido que puede ser determinante

El conjunto santafesino afrontará una nueva prueba en condición de local ante un adversario que también busca mantenerse en los lugares importantes de la clasificación. Por eso, el duelo tendrá una relevancia particular para las aspiraciones de ambos equipos.

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Con el calendario ya definido, Colón podrá comenzar a preparar específicamente el encuentro frente al Gallito. El cuerpo técnico tendrá varios días para trabajar en los aspectos tácticos y definir la formación que saldrá al campo de juego del Brigadier López.

Morón, un rival directo

El partido tendrá como condimento principal la posición de ambos equipos en la Zona A. Deportivo Morón aparece como uno de los conjuntos que compite por los mismos objetivos que el Sabalero, por lo que sumar de a tres puede significar un paso importante en la tabla.

La fecha 28 tendrá entonces un enfrentamiento de alto impacto para Colón. El sábado 5 de septiembre, desde las 17, el equipo santafesino buscará aprovechar la localía y quedarse con una victoria ante un rival directo para fortalecer sus aspiraciones en la recta decisiva del campeonato.

Fecha 28 de la Primera Nacional: