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Colón cambia el chip: Medrán ya piensa en Chaco For Ever con una baja obligada

Tras la derrota ante Ferro, Colón buscará recuperarse en Santa Fe. Leandro Allende llegó al límite de amarillas y se perderá el próximo compromiso, mientras que Gabriel Risso Patrón se perfila para ser titular.

19 de julio 2026 · 10:48hs
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Colón cambia el chip: Medrán ya piensa en Chaco For Ever con una baja obligada

Prensa Colón

El golpe que significó la caída frente a Ferro ya forma parte del pasado. Si bien el 0-2 en Caballito dejó a Colón a ocho puntos del líder de la Zona A, el plantel rojinegro sabe que todavía queda mucho campeonato por delante y que el único camino para seguir en carrera es volver a hacerse fuerte en Santa Fe.

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Con ese objetivo, Ezequiel Medrán comenzará una semana extensa de entrenamientos antes del compromiso del domingo 26 de julio, desde las 15.30, cuando el Sabalero reciba a Chaco For Ever en el estadio Brigadier López.

Una ausencia que obliga a cambiar en Colón

La primera novedad para el próximo encuentro estará en el lateral izquierdo. Leandro Allende llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará a disposición del entrenador.

En ese contexto, Gabriel Risso Patrón aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar. El ex-Newell's ingresó precisamente por Allende en el complemento frente a Ferro y dejó buenas sensaciones, por lo que todo indica que tendrá la oportunidad de ser titular por primera vez desde su llegada al club.

Además, Facundo Castet volvería a estar en condiciones de integrar la lista de convocados, ampliando las alternativas para ese sector de la cancha.

Barrios puede volver a la defensa de Colón

Otra de las cuestiones que seguirá de cerca el cuerpo técnico será la evolución de Pier Barrios. El experimentado defensor dejó atrás la molestia física que lo marginó en las últimas semanas y podría reaparecer desde el arranque.

Si responde bien durante los entrenamientos, el zaguero reemplazaría a Sebastián Olmedo, quien ocupó su lugar en los últimos compromisos.

Medrán también piensa en un retoque táctico

Las variantes no se limitarían a los cambios obligados. El entrenador también analiza darle otro perfil al mediocampo y una posibilidad concreta es el ingreso de Franco García por Darío Sarmiento.

La intención sería sumar mayor dinámica y desequilibrio ofensivo para un partido en el que Colón tendrá la responsabilidad de asumir el protagonismo desde el inicio.

La necesidad de volver a sumar de a tres

La derrota ante Ferro significó un freno para las aspiraciones rojinegras. Además de perder frente a un rival directo, Colón vio cómo la diferencia con la punta se estiró a ocho unidades, una distancia que obliga a reaccionar cuanto antes.

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Por eso, el duelo frente a Chaco For Ever asoma como una verdadera prueba de carácter. En el Brigadier López, y con el respaldo de su gente, el Sabalero buscará dejar atrás el traspié sufrido en Caballito, recuperar la confianza y mantenerse con vida en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional.

Colón Medrán Chaco For Ever
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