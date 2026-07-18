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La deuda pendiente que Colón no logra saldar con el correr de las fechas

Sin dudas que el principal déficit de Colón tiene que ver con la dificultad que muestra para superar a sus rivales directos y una vez más lo demostró ante Ferro

Ovación

Por Ovación

18 de julio 2026 · 11:51hs
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Colón volvió a caer ante un rival directo.

Prensa Ferro

Colón volvió a caer ante un rival directo.

Las estadísticas son contundentes y no admiten discusión. Si bien Colón se mantiene 2° a la espera de que se complete la fecha y jueguen Deportivo Morón y Los Andes, el gran defecto del Sabalero es no poder ganarle a sus rivales directos en la lucha por ascender.

Colón y el déficit que lo persigue a lo largo de la competencia

A lo largo de la competencia, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán, empató y perdió con Ferro que es el único líder. Y también cayó ante Deportivo Morón que está 3° con un partido menos.

Por otra parte, no pudo ganarle a Los Andes que está 4° y tampoco logró hacerlo frente a Ciudad Bolívar que se ubica 5°. Mientras que igualó con Estudiantes de Buenos Aires que se mantiene 6° y empató con Almirante Brown que es el 7° en la Zona A.

Así las cosas, al único equipo que Colón le ganó de los que están ingresando al Reducido es a Deportivo Madryn. A quien venció en dos ocasiones. El Aurinegro está 8° con 29 unidades.

LEER MÁS: La reflexión de Medrán en Colón: "Duele este golpe, porque había mucha ilusión"

La realidad indica que Colón no gana esos partidos determinantes y por eso termina siendo un equipo irregular. Si bien es cierto que mejoró en lo futbolístico, le sigue faltando ese plus.

Y la demostración de ello fue el partido frente a Ferro. Era la gran oportunidad para achicar distancia y pegar un golpe arriba de la mesa. Pero no estuvo a la altura de las circunstancias y fue superado de principio a fin.

Con esta derrota, Colón quedó ocho puntos por debajo de Ferro. Una distancia considerable que tendrá que achicar de manera urgente para seguir soñando con ser el líder de la Zona A y que le asegure jugar la final por el ascenso.

Colón deuda Ferro
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