Colón cayó ante Comunicaciones y cortó su racha positiva

Colón que venía de ganar tres partidos consecutivos, perdió en condición de local ante Comunicaciones por 100-92

6 de marzo 2026 · 11:49hs
Colón cayó ante Comunicaciones y cortó su racha positiva.

Colón cayó ante Comunicaciones y cortó su racha positiva.

En el gimnasio Roque Otrino, Colón le puso fin a su racha positiva. El Sabalero que venía de ganar tres partidos al hilo, terminó cayendo ante Comunicaciones por 100-92

Colón perdió en el Otrino

El juego comenzó favorable al dueño de casa, que se mantuvo al frente durante todo el primer cuarto hasta cerrar arriba por 25-20. Comu reaccionó en el segundo y hasta pasó al frente por un instante, aunque El Sabalero volvió al comando y se marchó al descanso largo en ventaja por 54-52.

El tercer cuarto fue parejo pero se mantuvo la tendencia de un elenco visitante más sólido y con una mejor versión defensiva. El quiebre se produjo en el último período porque Comu metió un parcial de 26-18 y sobre el final pasó al frente por segunda vez en el marcador. De ahí en más y con altísima efectividad en sus lanzamientos, tomó el control del partido y se quedó con una valiosa victoria.

El venezolano Franger Pirela fue la gran figura del ganador con 24 puntos liderando una ofensiva que tuvo otros cuatro jugadores en doble dígito, incluyendo un doble-doble de Tomás Allende con 14 unidades y 10 rebotes. En Colón no alcanzó la descomunal tarea de Hans Feder Ponce, goleador del partido -y líder en anotación del torneo-, con 35 puntos en su cuenta personal.

Síntesis

Colón 92: Joaquín Fernández 7, Bautista Fernández 3, Germán González 24, Hans Feder Ponce 35, Juan Lozano 14 (FI) Santiago Costa 5, Thiago Chemez 0, Andrés Jaimes 2, Estanislao Crespi 0, Franco Mierke 2. DT: Leandro Spies.

Comunicaciones 100: Agustín Bruner 16, Damián Pineda 10, Franger Pirela 24, Philip Lockett 8, Facundo Wolinsky 3 (FI) Lucas Machuca 3, Franco Fragozo 17, Tomás Allende 14, Raymon Bastardo 0, Lucas Peralta 5. DT: Ignacio Barsanti.

Parciales: 25-20, 54-52 y 74-74.

Árbitros: Sergio Tarifeño y Alejandro Trías.

Cancha: Roque Otrino.

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

