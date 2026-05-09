Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

El líder Deportivo Morón, que le lleva dos puntos a Colón, recibirá a Los Andes, desde las 15.30, en el inicio de la fecha 13 de la Zona A.

Colón recibirá este domingo a All Boys en el Brigadier López, pero antes tendrá varios partidos para seguir con atención en la Zona A de la Primera Nacional. Sobre todo uno: el choque entre Deportivo Morón y Los Andes, que puede mover la parte alta de la tabla.

El Gallo, líder del campeonato con 21 puntos, recibirá este sábado desde las 15 al Mil Rayitas, que marcha tercero con 17 unidades y atraviesa un muy buen momento. Colón, escolta con 19 puntos, observará atentamente lo que ocurra en el Nuevo Francisco Urbano, ya que un traspié del conjunto de Walter Otta le abriría la puerta para intentar terminar la fecha como líder.

Morón llega entonado tras rescatar un empate frente a Godoy Cruz en Mendoza y sostiene una fortaleza clave como local: acumula un empate y cinco victorias consecutivas en su estadio. Enfrente estará un Los Andes que lleva cinco encuentros sin perder y que viene de igualar 1-1 justamente ante Colón en Lomas de Zamora.

Un duelo entre Morón y Los Andes que puede favorecer a Colón

El cruce entre el primero y el tercero aparece como una oportunidad ideal para el equipo de Ezequiel Medrán. Si Morón deja puntos en el camino y Colón derrota a All Boys el domingo en Santa Fe, el Sabalero podría trepar a la cima de la Zona A.

Para este compromiso, Morón tendría como titulares a Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga o Maximiliano González, Mariano Bíttolo; Juan Manuel Olivares; Gonzalo Berterame y Franco Fagundez.

Por su parte, Leonardo Lemos realizaría modificaciones en Los Andes debido a varias bajas por lesión. El Mil Rayitas formaría con Sebastián López; Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro, Matías González; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo.

Otros partidos que siguen de cerca en Santa Fe

La jornada sabatina también tendrá otros encuentros importantes para la pelea por los puestos de Reducido y la zona media de la tabla.

A las 15.30, Estudiantes de Caseros visitará a San Miguel buscando acercarse a los puestos de clasificación. El Pincha suma 14 puntos y aparece como uno de los próximos rivales de Colón.

Además, Mitre de Santiago del Estero, que viene de ganar y quiere escapar del fondo, visitará a San Telmo desde las 15 en la Isla Maciel.

Mientras tanto, por la Zona B, también habrá acción con los partidos entre Tristán Suárez-Midland, Temperley-Deportivo Maipú, San Martín de San Juan-Patronato y Atlético de Rafaela-Gimnasia y Tiro.

Con este panorama, Colón afrontará su partido del domingo sabiendo exactamente qué necesita para seguir prendido arriba y meterle presión al líder de la Zona A.