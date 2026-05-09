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Facundo Castro podría dejar Colón para volver a jugar en Nueva Chicago

La dirigencia de Nueva Chicago tomó contacto con Facundo Castro quien en el próximo mercado de pases se iría de Colón

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 10:26hs
La dirigencia de Nueva Chicago pretende a Facundo Castro quien se iría de Colón en el próximo mercado de pases.

La dirigencia de Nueva Chicago pretende a Facundo Castro quien se iría de Colón en el próximo mercado de pases.

La llegada de Facundo Castro a Colón generó expectativas teniendo en cuenta sus antecedentes. El jugador se sumó al Sabalero a mediados del 2025, firmando un contrato por un año y medio.

Castro tiene chances de volver a Nueva Chicago

Se trataba de una apuesta fuerte, dado que jugaba en Melgar de Perú en donde tenía un promedio de gol interesante y en el 2024 había sido la figura de Nueva Chicago y uno de los goleadores del torneo.

Incluso, en su debut con la camiseta de Colón marcó un gol en la derrota ante Temperley 2-1. Ese fue su único gol en el Rojinegro y pese a continuar siendo titular, no pudo convertir más.

Lo cierto es que en este 2026, quedó bastante relegado a partir de la incorporación de Alan Bonansea y solo fue titular en la 2° fecha ante Central Norte, cuando Bonansea no jugó por estar lesionado.

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En este campeonato, Castro jugó seis partidos, sumando 187' y su última actuación fue en la derrota ante Deportivo Morón cuando ingresó a los 41' del segundo tiempo.

Pero además, Colón en el próximo mercado de pases irá en la búsqueda de un delantero, por lo cual, Castro quedará aún más postergado. Y es por eso, que son concretas las chances que tiene de marcharse.

El jugador fue contactado por la dirigencia de Nueva Chicago que pretende su vuelta y el propio Castro estaría de acuerdo en retornar al club en el que mejor rindió.

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El delantero tiene contrato hasta diciembre, pero se podría llegar a un arreglo para rescindir el vínculo, teniendo en cuenta que además percibe un salario importante.

No obstante, se dice que para dejarlo ir, la dirigencia de Colón pretendería dinero a cambio para cortar el vínculo seis meses antes, aún cuando no es prioridad para el cuerpo técnico. Con la camiseta de Colón jugó 19 partidos y anotó un gol.

Así las cosas, el futuro de Castro parece estar lejos de Santa Fe y es muy factible que vuelva a ponerse la camiseta de Nueva Chicago, sabiendo que en ese club llega para ser titular.

Colón Facundo Castro Nueva Chicago
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