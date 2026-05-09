La llegada de Facundo Castro a Colón generó expectativas teniendo en cuenta sus antecedentes. El jugador se sumó al Sabalero a mediados del 2025, firmando un contrato por un año y medio.
Facundo Castro podría dejar Colón para volver a jugar en Nueva Chicago
La dirigencia de Nueva Chicago tomó contacto con Facundo Castro quien en el próximo mercado de pases se iría de Colón
Por Ovación
Castro tiene chances de volver a Nueva Chicago
Se trataba de una apuesta fuerte, dado que jugaba en Melgar de Perú en donde tenía un promedio de gol interesante y en el 2024 había sido la figura de Nueva Chicago y uno de los goleadores del torneo.
Incluso, en su debut con la camiseta de Colón marcó un gol en la derrota ante Temperley 2-1. Ese fue su único gol en el Rojinegro y pese a continuar siendo titular, no pudo convertir más.
Lo cierto es que en este 2026, quedó bastante relegado a partir de la incorporación de Alan Bonansea y solo fue titular en la 2° fecha ante Central Norte, cuando Bonansea no jugó por estar lesionado.
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En este campeonato, Castro jugó seis partidos, sumando 187' y su última actuación fue en la derrota ante Deportivo Morón cuando ingresó a los 41' del segundo tiempo.
Pero además, Colón en el próximo mercado de pases irá en la búsqueda de un delantero, por lo cual, Castro quedará aún más postergado. Y es por eso, que son concretas las chances que tiene de marcharse.
El jugador fue contactado por la dirigencia de Nueva Chicago que pretende su vuelta y el propio Castro estaría de acuerdo en retornar al club en el que mejor rindió.
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El delantero tiene contrato hasta diciembre, pero se podría llegar a un arreglo para rescindir el vínculo, teniendo en cuenta que además percibe un salario importante.
No obstante, se dice que para dejarlo ir, la dirigencia de Colón pretendería dinero a cambio para cortar el vínculo seis meses antes, aún cuando no es prioridad para el cuerpo técnico. Con la camiseta de Colón jugó 19 partidos y anotó un gol.
Así las cosas, el futuro de Castro parece estar lejos de Santa Fe y es muy factible que vuelva a ponerse la camiseta de Nueva Chicago, sabiendo que en ese club llega para ser titular.