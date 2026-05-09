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El Colón "superofensivo" que prepara Medrán para recibir a All Boys

Ezequiel Medrán perfila un Colón agresivo para recibir a All Boys, con los regresos de Lértora y Marcioni y varias piezas recuperadas.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 10:20hs
El Colón superofensivo que prepara Medrán para recibir a All Boys

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ajusta detalles para el partido de este domingo a las 18 frente a All Boys, en el Brigadier López, por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, con una premisa clara: ir por los tres puntos para sostenerse en los puestos de arriba y seguir a tiro de Deportivo Morón.

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En ese sentido, Ezequiel Medrán prepara una formación con características claramente ofensivas, aprovechando además que vuelve a contar con prácticamente todo el plantel a disposición.

Vuelven piezas clave en Colón

La gran noticia para el entrenador pasa por las recuperaciones y regresos. Matías Castro y Matías Godoy ya dejaron atrás sus suspensiones y están nuevamente disponibles, mientras que Leandro Allende logró superar el tercer desgarro que sufrió desde el comienzo de la temporada.

A su vez, Federico Lértora y Julián Marcioni, quienes sumaron minutos ingresando desde el banco en el empate ante Los Andes, aparecen ahora con muchas chances de regresar desde el arranque.

De hecho, Medrán ya tendría confirmadas dos modificaciones: Lértora ingresará por Sebastián Olmedo en la mitad de la cancha, mientras que Marcioni ocupará el lugar de Agustín Toledo.

Allende y Sarmiento, las dudas del DT

Otro de los movimientos que analiza el entrenador está en el lateral izquierdo. Durante el ensayo futbolístico, Leandro Allende comenzó como titular en reemplazo de Facundo Castet, aunque luego el DT rotó y volvió a probar con el ex Sarmiento de Junín.

Por eso, si bien Allende corre con ventaja para reaparecer, la decisión final recién se tomaría en el entrenamiento más importante previo al duelo frente al Albo.

Dario Sarmiento

La otra incógnita aparece en la mitad de la cancha. Darío Sarmiento arrancó entre los titulares en la práctica formal de fútbol y luego fue sustituido por Matías Muñoz, otro de los futbolistas que vuelve tras cumplir suspensión.

Allí está uno de los grandes dilemas tácticos de Medrán: mantener una estructura más ofensiva con Sarmiento o apostar por el equilibrio y la recuperación con Muñoz. Todo apunta a que el ex-Estudiantes, autor de un golazo ante Los Andes, se mantendría entre los 11.

Un Colón con vocación ofensiva

Más allá de esas dudas puntuales, lo concreto es que Colón se perfila con una propuesta ambiciosa, buscando asumir el protagonismo desde el inicio ante un rival que llega necesitado de puntos.

La probable formación sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende o Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Federico Lértora e Ignacio Lago; Darío Sarmiento; Alan Bonansea.

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El sistema elegido sería un 4-4-1-1, aunque con características muy ofensivas, especialmente por las libertades que tendrían Marcioni, Lago y Sarmiento para soltarse en ataque.

Con el apoyo de su gente y un plantel nuevamente completo, el Sabalero buscará dar otro paso firme para seguir consolidándose como uno de los protagonistas de la Zona A.

Colón Medrán All Boys
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