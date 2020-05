Colón: la dura confesión de Wilson Morelo

El plantel de Colón, al igual que el resto del fútbol argentino, se encuentra entrenando en sus respectivas casas durante la cuarentena por el coronavirus, esperando por la reanudación de la actividad. Uno de los jugadores que muestra permanentemente en sus redes sociales diferentes momentos de sus entrenamientos es Wilson Morelo, quien contó un momento muy duro que le tocó vivir cuando jugó en Millonarios.

Durante este tiempo, Morelo habló con varios medios colombianos donde manifestó su deseo de volver a Colombia, más allá que tiene contrato con Colón y que fue titular, convirtiendo un gol y brindando una asistencia, en el estreno de Eduardo Domínguez, ante Rosario Central, en la victoria por 3-1 en el Gigante de Arroyito.

Morelo tuvo un mano a mano con un medio colombiano, del cual se hizo eco Antena 2, donde contó un duro momento que le tocó atravesar cuando vistió la camiseta de Millonarios, que junto a Independiente Santa Fe lo tienen en la mira para la próxima temporada, más allá que tiene contrato vigente con Colón.

Morelo, más allá de hablar de su presente en Colón, recordó principalmente por su gran paso por Independiente Santa Fe, pero también se refirió a cuando estuvo en Millonarios en la época de Juan Carlos Osorio, tiempo en el que apenas daba sus primeros pasos como futbolista profesional.

"Estuve en Millonarios con Dorlan Pabón a prueba, yo quedé y él no. En su momento Osorio peleó por mí, pero cuando se fue Osorio a Estados Unidos, por problemas con los dirigentes, se dio la orden de que yo no jugara más, de que no me tuvieran en cuenta", afirmó Wilson Morelo en charla con la periodista Valentina Rincón.

image.png Wilson Morelo confesó un duro momento que le tocó vivir en Millonarios antes de llegar a Colón.

El delantero fue un poco más allá y dijo que en los Embajadores no alcanzó ni a jugar un solo partido. Incluso afirmó que aguantó humillaciones antes de salir de esa institución.

"Desafortunadamente no pude ni jugar 90 minutos, sin embargo, eso me fortaleció, tuve que aguantar mucha clase de humillaciones. Después fui a América y todo cambió", aseveró el artillero de Colón.

Así que cuestionado respecto al lugar desde donde salió la orden de que no podía jugar en Millonarios, señaló: "La orden salió desde la parte directiva, mucha gente, pero en ese momento el dueño del equipo era el Chiqui García".

Finalmente, concluyó recordando su primera llegada a Santa Fe y mostró ese sentimiento que lo une al equipo cardenal, en el que dejó una huella muy importante: "Yo llegué cedido de México a Santa Fe y después de esta llegada, que fue la mayor bendición de mi vida, pude marcarle muchos goles a Millonarios".

A pesar de que tuvo un paso por México en el 2014, el mejor momento en el fútbol para Wilson Morelo fue tras su llegada a Independiente Santa Fe, donde se convirtió en goleador, fue campeón de la Copa Sudamericana y regresó al fútbol internacional.