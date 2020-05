Santella: "Es complicado el ánimo de los jugadores"

El cuerpo técnico de Eduardo Domínguez permanece desde el 17 de marzo (día posterior al triunfo ante Rosario Central) en el Hotel de Campo cumpliendo con el aislamiento obligatorio, ya que el DT decidió quedarse en Santa Fe para establecer mejor los planes de trabajo que vuelcan a los jugadores. Pero además compartieron varios días con Brian Fernández, aunque ahora el jugador se trasladó a su domicilio para estar con su familia.

En consecuencia, solo quedaron los integrantes del cuerpo técnico, entre ellos el preparador físico Pablo Santella quien tiene su tercera etapa en Colón, ya que la primera fue con Roberto Sensini, la segunda en el primer ciclo de Domínguez y la actual que arrancó en el mes de marzo.

En diálogo con Radio Sol 91.5 Santella explicó la manera en que llevan adelante los entrenamientos y también se refirió al estado de ánimo que impera en los jugadores como consecuencia del prolongado parate. A la vez que contó los motivos que los llevaron a quedarse en Santa Fe y opinó sobre Brian Fernández y la impresión que les causó.

"Nosotros tomamos la decisión de quedarnos acá apenas comenzó la problemática, en realidad la decisión la tomó Eduardo (Domínguez) en conjunto con nosotros. El objetivo era establecer mejor los planes de trabajo. El problema era que nosotros teníamos pocos días de trabajo con el plantel y conocíamos poco a los jugadores, más allá de algunos futbolistas a los cuales si los habíamos tenido. Pero teníamos la necesidad de quedarnos", comenzó diciendo Santella.

LEER MÁS: Domínguez y los tres nombres que pidió para Colón

Para luego agregar "Ya transcurrieron dos meses desde que estamos acá y cuando se confirmó que se suspendía el torneo, entonces a partir de la perspectiva que tenemos a futuro, tomamos la decisión de retornar a Buenos Aires y poder estar con nuestras familias".

Consultado por cómo advierte a los jugadores respondió: "El ánimo de los jugadores es complicado porque están en diferentes situaciones, ya sea deportiva, económica o de espacios para desarrollarse. A pesar de ser un deporte en conjunto, el futbolista siempre la pelea solo y sale adelante por su vocación y pasión por lo que hace. Seguramente tendrá días en que esté mejor o peor. Por eso Eduardo (Domínguez) está organizado y hace charlas en pequeños grupos cada 15 o 20 días a través de Zoom para tratar de atender situaciones personales del ámbito deportivo".

image.png

Respecto al trabajo a la distancia y si realmente sirve, Santella afirmó: "Peor es no hacer nada, no creo que para la alta competencia tenga una acción directa en el rendimiento a futuro. Seguramente no estarán resueltas las capacidades físicas, pero el menos darles una rutina, que tengan una organización que entrenen una o dos horas por día, que se controlen el peso y aprovechen cuestiones pedagógicas. Incorporar hábitos".

Sobre la relación que tuvieron con Brian Fernández dijo: "No lo conocía a Brian y tuve la oportunidad de conocerlo como persona y como profesional. Me sorprendió porque es un buen tipo que está a disposición de todos. Es un futbolista que se preocupa por su estado de forma. Él mismo me ha presentado trabajos y no estaba muy errado. Su carrera le permitió ver muchas cosas. A veces lo tenía que parar para que no siga entrenando. Vive para el fútbol y le apasiona entrenarse con y sin pelota".

Ya sobre el final y en relación a lo que viene manifestó: "Que el jugador pueda volver a entrenar algo en la cancha, ya sumaría mucho. Que pueda correr en la cancha con los botines puestos, ya es una buena opción si se tiene en cuenta que hace dos meses que corre en un balcón".